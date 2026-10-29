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▲ 林智鴻於親子活動發洋流飄帶，多人響應索取。（圖／市議員林智鴻提供）

高雄市議員林智鴻今（29）日指出，31日早上9時半，他將在五甲龍成宮，舉辦競選總部成立大會，而當天中午適逢全國矚目之「台北市長候選人電視辯論」，因此他將在活動結束後包含場地與器材轉移給「高雄小水滴」，用200吋大螢幕一起看辯論直播，自己則會在同一時間，發放限量「洋流」飄帶、貼紙與手搖旗，並於中午12時，和大家一起坐在台下，用「看球賽的熱血沸騰」，一起幫民進黨台北市長候選人沈伯洋集氣！林智鴻也將在30前前往鳳山中華街商圈「今日製冰所」，參加由「高雄小水滴」舉辦的「隆捲風辯論直播包場」，在電視前替高雄市長候選人賴瑞隆加油。林智鴻表示，「洋流」全面點燃所有綠營支持者熱情，而沈伯洋對決台北市長蔣萬安的電視辯論，更是大家「敲碗」已久，因此當「高雄小水滴」也請他31日承接五甲造勢後場地與設備，舉辦大型辯論直播時，他不但馬上答應，更加碼助印洋流週邊小物，希望替「洋流」遠端集氣，「比較可惜的是，前一日因場地架設未完成，因此無法在同一地點觀看『隆捲風對戰這柯』」因此年輕人立刻找上鳳山市區在地冰店，既支持洋流，更全力替賴瑞隆加油。由於當日也是西洋萬聖節，會否有人扮裝與會也引人好奇，且當日與會相挺的還有台派網紅「三民小喇叭」陳建良，以及前鎮區明孝里長林浤澤。陳建良認為，政策才是所有政治事務的本質，關心辯論就是清楚了解候選人是否「空有口號，而無政策」因此呼籲大家一起要撥出時間來關心，進而決定神聖一票的去處。林浤澤表示，基層普遍對於「洋流」、「隆捲風」帶起理性的政治風潮讚譽有加，而不論是高雄或台北的辯論，對台灣接下來的大選走向，絕對有非常關鍵的影響，呼籲大家投票前，能夠一起走出來見證歷史時刻。據主辦方資訊，相關直播活動完全免費入場，30日晚上「隆捲風辯論直播包場」晚上7時半入場，8時準時開始，屆時「今日製冰所」將停止對外營業，也停止供餐「歡迎從中華街商圈各店家買小吃入場享用」，31日「洋流辯論直播」活動則會在中午12時在五甲龍成宮準時開始，歡迎自備標語、配戴飄帶入場「但切記以『不被告』為原則」即涉及誹謗或公然侮辱等脫離合理評論範圍者，將謝絕入場。