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經理人：市況震盪下 高息股表現仍具韌性

台股今年累計漲幅62.4%，也帶動台股ETF績效表現，尤其是去年一直被投資人嚴格檢視的台股高息ETF績效也大躍進。統計25檔台股高息ETF今年來含息表現平均57.57%，其中以群益半導體收益（00927）上漲94.95%漲幅居冠。以單檔來看，統計共有包括群益半導體收益（00927）、群益科技高息成長（00946）、統一台灣高息動能（00939）、國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）、大華優利高填息30（00918）、元大高股息（0056）、凱基優選30（00938）等共8檔今年來含息績效打敗大盤；其中，群益半導體收益（00927）上漲94.95%漲幅居冠。據了解，00927的持股鎖定半導體中的高息龍頭股，以「追成長、重市值、真高息」三大訴求構成選股策略金三角，透過100%布局半導體產業來掌握成長機會，並在考量股利發放總額的前提下，篩選出市值大的半導體龍頭股，再依據最新股利公告精準鎖定當中的高息股，以此兼顧投資組合的成長性與股息力。群益半導體收益（00927）暨群益台灣精選高息ETF（00919）ETF經理人謝明志表示，高息股的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，意味著若面臨市況震盪加劇的窘境，高息股表現仍相對具韌性，同時在多頭期間 也能順勢攀揚，進可攻、退可守，為追求穩健存股之投資人可考量採納的投資工具。隨著台灣在半導體核心技術、高階晶片製程等領域地位越加關鍵，預期AI外溢效應將持續發酵，有望挹注台股企業成長動能，因此樂觀看待台股第四季表現。群益科技高息成長ETF（00946）經理人洪祥益指出，短線大盤仍受美伊衝突後續發展、大型雲端服務供應商財報與資本支出計劃、聯準會利率會議所牽動，不過，AI相關科技產業及其供應鏈持續成為台股成長的主要動能，中長線仍看好基本面強勁之AI概念類股，在投資布局方面，可聚焦基本面穩健、具護城河優勢的產業龍頭，掌握AI長期成長動能。