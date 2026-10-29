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克拉克重提「戴維森窗口」：2027年前做好戰備準備

中國遼寧號航母赴第一島鏈以東演訓 顧立雄：事前已有掌握

美國太平洋陸軍司令克拉克（Ronald Clark）日前表示，美軍仍維持中國可能在2027年具備武力攻台能力的評估，強調美軍必須在2027年前做好準備。與此同時，中共遼寧號航空母艦編隊近期進入西太平洋演訓，國安會秘書長吳釗燮昨也示警，中國正派遣多艘軍艦前往第一島鏈以東海域，對台灣、日本及菲律賓構成威脅。對此，國防部長顧立雄今（29）日受訪表示，中國始終沒有放棄武力併吞台灣，國軍會全盤掌握共軍動態、做好戰備整備，並強調「我們主要就是要建構自我防衛能力跟決心」。根據美國軍事媒體《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，克拉克27日在夏威夷檀香山舉行的「印太科技會展」（TechNet Indo-Pacific）上表示，中國可能在2027年具備武力奪取台灣能力的「戴維森窗口」（Davidson Window）威脅仍然存在，美國太平洋陸軍已據此展開戰備部署，並在靠近中國的島鏈地區，透過輪調方式預先部署裝備、物資及人員。所謂「戴維森窗口」，源自前美軍印太司令戴維森（Philip Davidson）2021年在美國參議院聽證會上的評估，當時他警告，中國可能在2027年前具備武力犯台能力。對此，顧立雄今受訪表示，「中國始終沒有放棄武力併吞台灣，這是前提」，認為克拉克上將的說法，也是代表要以實力捍衛和平。他強調，國軍同樣秉持以實力捍衛和平的原則，將全盤掌握共軍的全般動態，做好戰備整備並妥適應處，最主要就是建構自我防衛的能力與決心。同時，媒體也詢問，若美軍規劃戰前囤儲物資，台灣是否會與美方進一步商討？顧立雄回應，國軍本來就必須做好相關整備，發揮作戰韌性，「相關的整備工作，都持續在建構當中。」另一方面，共軍遼寧號航空母艦編隊近期進入西太平洋，引發關注。國安會秘書長吳釗燮28日在社群平台X發文指出，中國解放軍正派遣包括遼寧號航空母艦打擊群在內的多艘艦艇，在第一島鏈以東海域進行演習，國安單位正密切關注相關動向。他同時公布海上態勢圖，顯示遼寧號編隊位於菲律賓海，台灣周邊、東海及南海也有中國軍艦與公務船活動。媒體今日詢問，軍方是否掌握遼寧號目前動向，以及是否可能進一步展開演訓？顧立雄表示，國軍充分掌握遼寧號及其他各艦隊，甚至包括公務船、海警船等相關動態，不僅透過聯合情監偵手段，也與友盟交換情報，因此事前就已有掌握。顧立雄最後強調，對於共軍軍艦在相關海域活動，「我們不樂意看到它有任何要來展現威懾的這樣一個企圖」，影響印太區域的和平穩定。