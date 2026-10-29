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住飯店選3至6樓較理想？專家揭安全考量

靠近逃生樓梯更方便 入住先確認2條逃生路線

房門、窗戶都要檢查 陌生人敲門先向櫃檯確認

避開大廳、車道上方 留意客房周邊環境

飯店整體管理比樓層更重要

出國旅遊入住飯店時，不少旅客習慣優先挑選高樓層、景觀好的房間，但安全專家提醒，房間所在樓層、逃生出口位置，以及周邊環境，都可能影響住宿安全。其中，有專家建議優先考慮3至6樓的客房，兼顧防範外人入侵與緊急逃生需求。不過，專家也強調，沒有任何樓層能保證絕對安全，飯店整體的安全管理才是關鍵。根據旅遊安全專家建議，飯店房間並不存在放諸四海皆準的「最安全樓層」，但部分安全及消防專業人士認為，3至6樓是兼顧安全與逃生便利性的實用選擇。全球安全科技公司Securitas Technology執行長拜爾利（Tony Byerly）表示，這些樓層通常足夠高，能降低外人從建築物外部闖入的風險，同時又不至於太高，在電梯無法使用的緊急情況下，仍有機會透過樓梯撤離。擁有超過20年保全經驗的Knight Security New York負責人特羅亞諾（Edward Troiano）也表示，自己通常會選擇4樓以上的房間。不過，行動不便的旅客應依自身需求選擇樓層，並在訂房前確認飯店是否具備無障礙坡道、電梯等設施。除了樓層，房間與逃生樓梯的距離也值得注意。特羅亞諾偏好靠近樓梯的客房，以便在火災或其他緊急情況下，電梯無法使用時能迅速撤離，同時也會確認樓梯通往何處。美國消防署建議，旅客入住後應先找出距離房間最近的兩個逃生出口，並記下房門與出口之間相隔幾道門，以便在濃煙或停電、視線不佳時辨認逃生方向。進入客房後，旅客也應立即檢查房門是否能完全關閉，並確認門鎖及安全鎖正常運作。拜爾利提醒，窗戶及陽台門同樣需要檢查，若發現無法上鎖或其他異常，應立即通知飯店櫃檯處理。此外，應避免向陌生人透露房號。如果有人自稱飯店工作人員，卻未事先通知就要求進房，建議先致電櫃檯確認身分，再決定是否開門。特羅亞諾指出，選房時也應注意客房正下方及周圍的環境。他通常會避開位於繁忙大廳、一樓餐廳、停車場、卸貨區及車輛上下客區域正上方的房間，並偏好人流較少、相對安靜的住宿區域。這類選擇除了能減少噪音干擾，也有助於降低與大量陌生人頻繁接觸的機會。拜爾利強調，旅客常見的誤解，是認為客房門鎖就是住宿安全的全部。實際上，挑選飯店時還應觀察是否採用房卡管制客房樓層、出入口是否受到監控，以及公共空間照明是否充足。他指出，完善的安全措施往往融入飯店日常營運，旅客甚至不會特別察覺。專家提醒，雖然選擇適當樓層、靠近逃生出口及檢查門鎖，都有助於提升住宿安全，但比起執著於特定房號或樓層，選擇管理完善、具備消防及緊急應變機制，且員工受過適當訓練的飯店，才是更重要的考量。