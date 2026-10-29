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▲2026台灣高鐵「寒冬送暖 捐血傳愛」活動舉辦日期及地點。（圖／高鐵提供）

歲末年終除了是親友聚會的高峰期，更是全台用血需求壓力偏高的時期。高鐵公司宣布，於11月6日起，連續4個週五在南港總公司及高鐵沿線車站舉辦「捐血活動」，邀請民眾一起挽袖捐熱血，且為鼓勵民眾踴躍捐血，每捐出一袋熱血，高鐵即贈送「N700ST高鐵運動提袋」。隨著歲末寒冬來臨，氣溫驟降往往影響民眾捐血意願，也使各地血庫存量面臨緊縮壓力。台灣高鐵公司提到，每年舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」，迄今已吸引超過2萬名捐血人熱血響應，共募得3萬1893袋血液。為感謝捐血人響應，高鐵表示，今年特別準備獨家限量版「N700ST高鐵運動提袋」，凡完成捐血250cc者，即可獲贈1份；袋身印製台灣高鐵最新N700ST列車流線車頭，兼具鐵道特色與實用性，搭配橘色厚實手提把設計，方便日常攜帶，輕巧好收納。高鐵表示，「捐血一袋、救人一命」，每一袋熱血都可能成為病患在關鍵時刻的重要支持，誠摯邀請民眾在歲末之際發揮愛心，用一個小小的行動，匯聚成幫助他人的溫暖力量。