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▲ 民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今（29）日有早攜手高雄隊黨籍立委及所有選區議員候選人，同步於高雄八大重要交通樞紐站路口鞠躬拜票，全力爭取市民認同。（圖／翻攝畫面）

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今（29）日有早攜手高雄隊黨籍立委及所有選區議員候選人，展現「高雄隊」大團結氣勢，同步於高雄八大重要交通樞紐站路口，向上班上課、通勤的市民朋友鞠躬拜票，全力爭取市民認同，力求「市長當選、議會過半」，攜手守護高雄進步發展。也賴瑞隆呼籲大家向親朋好友拉票，力求年底「市長當選、議會過半」，在11月28日後與全體市民共創高雄下一個黃金十年。賴瑞隆與各選區黨籍民代分進合擊，於路口向往來市民揮手致意，支持者們也熱情比出加油手勢相應。這場橫跨各區的大型串聯行動，象徵民進黨戰力的集結，從中央到基層議員緊密結合，共同為高雄未來奮戰。賴瑞隆表示，投入選舉以來，都是以創意、正向的態度，希望帶給高雄市民有別於傳統選舉的模式，讓選舉也可以充滿活力跟新意。他會持續保持謙卑的態度，認真傾聽每一位市民朋友的聲音。賴瑞隆說，距離投票剩下30天，每一天都非常重要，他將與全體高雄隊的隊員們，持續走入高雄每一個角落，爭取更多市民的支持。他也呼籲大家向親朋好友拉票，力求年底「市長當選、議會過半」，在11月28日後與全體市民共創高雄下一個黃金十年。