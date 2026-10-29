煙花颱風今（29）日清晨減弱為中颱，路徑對台灣天氣沒有直接影響，中央氣象署預報中心技正李孟軒表示，未來一周有2波東北季風接力報到，明天至周六（10月30日至10月31日）北部、東半部降雨機率增加，下周一、下周二（11月2日至11月3日）再迎一波東北季風，北部、東北部高溫降至25度左右，清晨也要留意局部低溫跌破20度，周日至下周三沿海則有長浪發生機率。

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今東北季風減弱白天回暖　明北部降雨機率提高

李孟軒指出，今天東北季風減弱，北部、東北部高溫回升到26至27度，中南部與台東可達28至30度，受到輻射冷卻影響，各地清晨偏涼，新竹關西出現16度低溫；明天至周六清晨還有一波微弱東北季風，基隆北海岸、東半部及大台北降雨機率增加，北部高溫微幅下降。

▲未來一周都是東北季風主導天氣，台灣各地氣溫起伏較大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲未來一周都是東北季風主導天氣，台灣各地氣溫起伏較大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
下周東北季風更強　煙花颱風對台無影響

李孟軒說明，周日會是未來天氣最為穩定的一天，全台多雲到晴，北部高溫可望回升至28度以上，但下周一、下周二另一波東北季風接力，桃園以北與東半部降雨明顯增多，東北部要注意較大雨勢，北部與東北部白天高溫也將下滑至25度左右，直到下周三東北季風減弱，降雨範圍才會縮小。

颱風動態方面，煙花颱風今天清晨因為環境轉差，暫時減弱為中颱，未來不排除還會增強，不過煙花颱風距離台灣遙遠，未來路徑將朝西北西移動後，轉北前往日本南方海面，對台灣天氣無直接影響，周日至下周三期間，基隆北海岸、東半部及恆春半島受颱風外圍影響會有長浪發生。

▲未來一周東北季風增強影響時，北台灣降雨區域擴大，東北部也要注意局部大雨發生。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲未來一周東北季風增強影響時，北台灣降雨區域擴大，東北部也要注意局部大雨發生。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。