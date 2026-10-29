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前女助理出面爆料了！李碩彬勸假結婚殺夫詐保：妳25歲以前就有3000萬

李碩彬就非常積極希望她假結婚詐領保險費，李碩彬說：「只需要一兩年時間，妳25歲以前就可以擁有3000萬、甚至更多的錢，而且3000萬是最低的價錢」。

「妳不殺人、不犯法，所有意外跟髒活累活，還有法律問題我都幫你做，我還要雇殺手、要安排意外、還會教妳到時候如何說、如何做，妳在擔心什麼？」

李碩彬則回應：「我就弄妳而已，那很簡單。」

▲李碩彬前女助理出面爆料，透露上班第一天，李碩彬非常積極希望她假結婚詐領保險費，表示她25歲以前就可以擁有3000萬。（圖／COKI）

李碩彬搬出神秘皮箱塞600萬現金！前女助理嚇壞一天就辭職

甚至拿出一卡皮箱裡全部總計600萬元，前女助理透露：「自己一輩子都沒有看過那麼多鈔票。」

於是在隔日清晨3點多發訊給李碩彬要辭職

包括「昨天工作量，妳要拿3000元說不過去」、「再麻煩今天內把錢還我」、「人約好了不來真的讓我很頭痛。」

▲井雲蓉在日本旅遊遭殺害，牽扯出背後驚人內幕「詐保殺人案」，新婚夫李男（灰衣者）飛日本處理後事返台，一下飛機就被檢警逮捕。（圖/檢方提供）

38歲的台灣女子井雲蓉參團赴日本旅遊，結果遭到同團楊閔涵持刀重創身亡，然而警方事後調查發現，背後竟然是29歲的丈夫李碩彬一手策劃，先跟井雲蓉假結婚後「殺妻詐保」，消息震撼社會。然而週刊再度接獲李碩彬前女助理爆料，透露之前也有應徵過李男公司，但上班一天就嚇到趕快落跑，因李男很積極希望她假結婚詐領保險費，還宣稱「25歲以前你就能擁有3000萬」，現在回想起來令人毛骨悚然。根據《鏡週刊》報導，一名李碩彬前女助理出面爆料，透露自己也是在5月時應徵李碩彬的公司擔任女助理，上班第一天，前女助理當場反問李碩彬：「那你最少能拿到多少錢？你這麼積極的勸我，你一定也有獲得不少利益吧？」李碩彬也毫不避諱表示：「當然，我會跟妳們說清楚，我幫妳們做這些以最低3000萬來算，我最少能拿到35%，至少就1000多萬。」李碩彬還越講越起勁直言：眼看李碩彬講得非常認真又情緒高漲，前女助理當下只能裝冷靜反問：「你不怕我拿到保費之後出賣你嗎？」前女助理聽完整個毛骨悚然，當晚急著脫身，以「我回去思考看看，我對錢沒有概念，你一次丟這麼多東西給我，我也有點難消化」讓李碩彬放她回家，李碩彬為了取信她，後來李碩彬隨便抓了一把鈔票剛好一萬元表示：「這1萬，先拿去花，不夠再跟我說，我只要妳在這邊做的穩定，妳要多少，我不缺，沒了再跟我拿。」前女助理回家越想越不對勁，覺得實在太可怕，：「老闆，不好意思，我今天回去後想了很多，覺得這份工作可能跟我目前的方向不太一樣，再加上家裡最近也有些忙，時間上真的有些困難，所以想跟您說我明天先不過去了。」李碩彬看到訊息後就各種奪命連環摳加上訊息洗版，15分鐘之內狂傳10條訊息，前女助理也趕緊把錢轉回李碩彬的戶頭，李碩彬還傳道謝貼圖，從此兩人不再聯繫。前女助理因為看新聞才發現，殺妻詐保的主嫌竟然是自己曾經的「一日雇主」，心情也感到很複雜：「我當初沒去報警，他還是被抓了，我覺得，要去傷害一條無辜生命，這很糟糕，而且能把這種事講得輕描淡寫，我還是覺得這非常可怕。」