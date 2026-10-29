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▲陳慕義表示起初拍攝時胸口貼一塊白色的醫療膠布，但卻覺得少了一點江湖氣魄、無法展現角色的氣勢，因此改貼上寫著「刀傷」的貼布想嚇死大家，結果被打上馬賽克。（圖／陳慕義臉書）

資深演員陳慕義曾以電影《老狐狸》奪下金馬獎最佳男配角，有著精湛演技的他，近日驚喜現身民進黨台北市長候選人沈伯洋的競選影片中，兩人同台飆戲引發不少話題。陳慕義除了「零酬勞」跨刀演出，昨（28）日他也發文分享拍攝內幕，爆料沈伯洋當天竟然在胸口掛了一條粗鑄金項鍊，讓陳慕義笑虧：「有夠中二！」陳慕義在文中透露，起初拍攝時胸口貼一塊白色的醫療膠布，但卻覺得少了一點江湖氣魄、無法展現角色的氣勢，因此改貼上寫著「刀傷」的貼布想嚇死大家，結果被打上馬賽克，無法完整呈現在影片中。沒想到一看到沈伯洋，他竟然在胸口掛了一條「超出一般兄弟正常在江湖走跳行情」的粗鑄金項鍊霸氣現身，讓陳慕義笑虧：「有夠中二！」但看見年輕人的熱情和令人摸不著頭緒的創意，也讓他感到欽佩。陳慕義戲齡42年，作品橫跨舞台劇、電視和電影，更曾經榮獲金鐘獎迷你劇集男主角、金馬獎男配角等獎項肯定，是業界和影迷公認的老戲骨。然而，他也因政治立場鮮明、經常發表台獨言論，惹出不少爭議，先前更自爆已經3年沒有演約找上門，讓陳慕義開嗆「斷得了我的生路，斷不了台灣獨立建國...」而根據《民視新聞》報導，陳慕義這次替沈伯洋拍攝競選影片完全沒有收取演出酬勞，純粹友情贊助。日前他PO出兩人合照，立刻引發網友話題，留言表示：「倆人一站就是搭啦」、「這兩位真是人間極品」、「那條金項鍊也太到位了吧XD」、「慕儀先生，我懷疑金項鍊是你的，嘻嘻…」