癌症長年位居國人十大死因之首，但許多癌症早期幾乎沒有明顯症狀，必須透過定期篩檢才能早期發現病變。不過，新北市癌篩還可抽黃金！新北市衛生局表示，今年1月1日起接受預防保健大腸、口腔、子宮頸或乳癌篩檢的市民，篩檢結果需進一步追蹤並於今年11月30日完成追蹤者，即可參加新北加碼抽黃金活動，最高可抽中價值新台幣3萬元黃金。
新北衛生局長陳潤秋指出，截至今年9月底，新北市癌症篩檢總人數已達96萬人，其中篩檢結果異常者約5萬人，進一步追蹤確診癌症者達1800人，顯示定期篩檢加上異常後續追蹤，是早期發現、早期治療的關鍵防線。
陳潤秋說，為了讓市民把握篩檢異常黃金追蹤期，除了衛福部「健康幣」外，新北市即日起推出「癌症篩檢異常個案完成追蹤」可抽黃金，今年1月1日起接受預防保健大腸、口腔、子宮頸或乳癌篩檢的市民，篩檢結果需進一步追蹤並於今年11月30日完成追蹤者，即可參加新北加碼抽黃金活動，最高可抽中價值新台幣3萬元黃金。
新北衛生局提醒，符合預防保健癌症篩檢資格的市民朋友，儘速至鄰近醫療院所或衛生所進行篩檢；若接到篩檢異常通知，並不等於罹患癌症，許多民眾因為害怕或忽視而延誤追蹤，反而錯失黃金治療時機。透過及時的追蹤檢查，才能阻斷病變及妥善治療。
詳細活動辦法、抽獎資格可至活動網站查詢
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新北衛生局提醒，符合預防保健癌症篩檢資格的市民朋友，儘速至鄰近醫療院所或衛生所進行篩檢；若接到篩檢異常通知，並不等於罹患癌症，許多民眾因為害怕或忽視而延誤追蹤，反而錯失黃金治療時機。透過及時的追蹤檢查，才能阻斷病變及妥善治療。
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