一卡通公司近期推出全新「哈利波特學院巫師袍驚喜包3D造型一卡通」，昨（28）日開賣，沒想到迷你巫師袍竟被網友發現可以當作娃娃衣服，讓吉伊卡哇、寶可夢、拉拉熊等人氣角色瞬間變身霍格華茲學生，相關照片在 Threads 掀起討論。這款一卡通共有葛來分多、史萊哲林、赫夫帕夫及雷文克勞4種款式，單款售價490元，採盲包隨機販售，也讓不少收藏迷開始尋找自己喜歡的學院，讓魔法世界迎來一群意想不到的新生！
《哈利波特》巫師袍一卡通爆紅！拿來幫娃娃換裝超萌
這次一卡通公司推出的《哈利波特》3D造型一卡通，將霍格華茲四大學院的經典巫師袍縮小，保留各學院代表色、徽章等設計，還搭配迷你圍巾，除了可以作為日常交通票卡使用，也具有收藏價值。
有網友發現，迷你巫師袍的尺寸恰好能套在部分玩偶身上，於是開始替吉伊卡哇、寶可夢、拉拉熊等角色換裝，讓原本不屬於《哈利波特》世界的角色，也能穿上霍格華茲制服。隨著娃娃換裝照片在社群流傳，這款商品也從《哈利波特》粉絲收藏品，變成娃娃玩家關注的熱門周邊。
《哈利波特》一卡通490元怎麼買？7-ELEVEN、APP都有
這次《哈利波特》巫師袍一卡通共有4種款式，分別是葛來分多、史萊哲林、赫夫帕夫，以及雷文克勞。商品自10月28日起開賣，單款售價490元，採隨機盲包形式販售，無法直接指定學院。若想一次收藏四大學院，也有線上獨家全款套組，售價1960元。
想入手這款巫師袍一卡通的民眾，可以前往全台 7-ELEVEN 門市尋找，並透過 OPENPOINT APP 的「i地圖」功能，選擇「交通儲值卡」，查詢附近門市的商品庫存，也可以開啟 iPASS MONEY APP，進入「票卡商店」線上選購。實際商品供貨情況仍以各通路公告為準。
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這次一卡通公司推出的《哈利波特》3D造型一卡通，將霍格華茲四大學院的經典巫師袍縮小，保留各學院代表色、徽章等設計，還搭配迷你圍巾，除了可以作為日常交通票卡使用，也具有收藏價值。
有網友發現，迷你巫師袍的尺寸恰好能套在部分玩偶身上，於是開始替吉伊卡哇、寶可夢、拉拉熊等角色換裝，讓原本不屬於《哈利波特》世界的角色，也能穿上霍格華茲制服。隨著娃娃換裝照片在社群流傳，這款商品也從《哈利波特》粉絲收藏品，變成娃娃玩家關注的熱門周邊。
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這次《哈利波特》巫師袍一卡通共有4種款式，分別是葛來分多、史萊哲林、赫夫帕夫，以及雷文克勞。商品自10月28日起開賣，單款售價490元，採隨機盲包形式販售，無法直接指定學院。若想一次收藏四大學院，也有線上獨家全款套組，售價1960元。
想入手這款巫師袍一卡通的民眾，可以前往全台 7-ELEVEN 門市尋找，並透過 OPENPOINT APP 的「i地圖」功能，選擇「交通儲值卡」，查詢附近門市的商品庫存，也可以開啟 iPASS MONEY APP，進入「票卡商店」線上選購。實際商品供貨情況仍以各通路公告為準。