我是廣告 請繼續往下閱讀

社群軟體近期傳出，泰博科技（4736）董事長陳朝旺接受媒體訪問指出，控訴移工種種問題，更直指移工提告雇主公司，老闆還得付律師、翻譯費，被媒體指是「移工在台如皇帝」。勞動部今（29）日澄清，雇主得為提告移工付律師、翻譯費是錯誤訊息，依《民事訴訟法》相關規定，原告於起訴時應先行繳納裁判費等訴訟費用，訴訟費用最終應由敗訴之一方負擔。陳朝旺接受媒體訪問抱怨，移工想請假就請假，因為不准假可能還會被移工向地方勞工局陳情，勞動部說不能不准假，「我們講的話，勞工局不相信、勞動部不相信，去相信那些移工，來公司上班不到1年」，公司法務、人資被搞到看身心科，想開除移工被駁回反被告，請律師、翻譯還要由公司出錢，認為相當不合理。回應泰博控訴 勞動部：錯誤訊息勞動部回應，「移工提告雇主公司老闆得付律師、翻譯費」為錯誤訊息。當勞工與雇主發生勞資爭議時，勞動部有委託法律扶助基金會給予勞工專案協助，在專案的申請資格都有條件和資力規定，符合資格者才能申請。若調解不成而走到訴訟一途，依民事訴訟法相關規定，原告於起訴時應先行繳納裁判費等訴訟費用，訴訟費用最終應由敗訴之一方負擔。勞動部嚴正澄清，目前並無任何法規規定，勞資爭議發生時雇主必須負擔移工的律師費和訴訟費。請勿轉發錯誤訊息。