狗狗的鼻子不只能聞出食物藏在哪裡，還可能成為偵測癌症的幫手？英國香水品牌「Jo Malone」捐出 10 萬英鎊，支持研究團隊開發模仿狗狗嗅覺的「電子鼻」，希望透過人工智慧（AI），分析尿液中的氣味，協助偵測攝護腺癌。
根據《BBC》報導，這筆捐款將用來設置專門的嗅聞空間，讓受過訓練的狗狗，能更有效率地辨識尿液樣本，以便研究人員蒐集更多數據，加快電子鼻的開發。
狗狗用鼻子聞癌症，AI學著複製
報導指出，這項研究由英國慈善組織「Medical Detection Dogs」與量子物理學家馬辛（Andreas Mershin）合作，雙方已投入超過10年，研究如何將狗狗敏銳的嗅覺轉化為醫療偵測技術，因為狗狗能辨識人類難以察覺的氣味差異。
研究人員認為，疾病可能改變人體的生化狀態，產生特定的氣味訊號，而受過訓練的狗狗能學會辨識這些變化。
研究團隊希望讓機器也具備類似能力，讓電子鼻捕捉尿液中的氣味分子，再透過AI分析受體反應形成的模式，找出可能與攝護腺癌有關的氣味特徵，未來能由機器快速處理大量樣本。
新設備讓狗狗一次聞更多樣本
目前，電子鼻原型正在分析英國Milton Keynes Hospital提供的500份尿液樣本，這些樣本先前已由受訓狗狗嗅聞，研究人員將比對狗狗與電子鼻的辨識結果。
然而，狗狗嗅聞樣本的流程相當耗時，現行安排一次最多可讓狗狗嗅聞8個樣本架，每輪結束後，訓練人員還得手動記錄結果、重新排列樣本。
Medical Detection Dogs執行長古斯特（Claire Guest）形容，這筆捐款是「改變遊戲規則」的支持，計畫用捐款設置的專門空間實現自動輪替，讓狗狗在更短時間內嗅聞更多樣本，協助研究團隊取得更多數據，進一步改善電子鼻的分析能力。
從「狗狗的鼻子」走向醫療應用
Jo Malone表示，「氣味」對該品牌而言，不只是創作香水的靈感，也是用來幫助他人的力量，這次捐款，就是希望將嗅覺的力量，應用在醫療研究上。
馬辛則表示，新創科技公司「RealNose.ai」與「Medical Detection Dogs」正著手建立正式合作，希望開發可供英國國民保健署（NHS）評估的醫療檢測設備，先聚焦攝護腺癌的篩檢與早期診斷，再探索能否將這套方法應用於其他癌症。
不過，電子鼻目前仍處於原型測試階段，還需要進一步驗證準確度與臨床效果，才能評估是否適合實際用於癌症篩檢。未來若研究成功，這種「電子鼻」或許能為癌症早期偵測，提供新的選擇。
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狗狗用鼻子聞癌症，AI學著複製
報導指出，這項研究由英國慈善組織「Medical Detection Dogs」與量子物理學家馬辛（Andreas Mershin）合作，雙方已投入超過10年，研究如何將狗狗敏銳的嗅覺轉化為醫療偵測技術，因為狗狗能辨識人類難以察覺的氣味差異。
研究人員認為，疾病可能改變人體的生化狀態，產生特定的氣味訊號，而受過訓練的狗狗能學會辨識這些變化。
研究團隊希望讓機器也具備類似能力，讓電子鼻捕捉尿液中的氣味分子，再透過AI分析受體反應形成的模式，找出可能與攝護腺癌有關的氣味特徵，未來能由機器快速處理大量樣本。
新設備讓狗狗一次聞更多樣本
目前，電子鼻原型正在分析英國Milton Keynes Hospital提供的500份尿液樣本，這些樣本先前已由受訓狗狗嗅聞，研究人員將比對狗狗與電子鼻的辨識結果。
然而，狗狗嗅聞樣本的流程相當耗時，現行安排一次最多可讓狗狗嗅聞8個樣本架，每輪結束後，訓練人員還得手動記錄結果、重新排列樣本。
Medical Detection Dogs執行長古斯特（Claire Guest）形容，這筆捐款是「改變遊戲規則」的支持，計畫用捐款設置的專門空間實現自動輪替，讓狗狗在更短時間內嗅聞更多樣本，協助研究團隊取得更多數據，進一步改善電子鼻的分析能力。
從「狗狗的鼻子」走向醫療應用
Jo Malone表示，「氣味」對該品牌而言，不只是創作香水的靈感，也是用來幫助他人的力量，這次捐款，就是希望將嗅覺的力量，應用在醫療研究上。
馬辛則表示，新創科技公司「RealNose.ai」與「Medical Detection Dogs」正著手建立正式合作，希望開發可供英國國民保健署（NHS）評估的醫療檢測設備，先聚焦攝護腺癌的篩檢與早期診斷，再探索能否將這套方法應用於其他癌症。
不過，電子鼻目前仍處於原型測試階段，還需要進一步驗證準確度與臨床效果，才能評估是否適合實際用於癌症篩檢。未來若研究成功，這種「電子鼻」或許能為癌症早期偵測，提供新的選擇。