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台北市長蔣萬安競選團隊昨（28）公布《台北施政島》等一系列互動網站，引發外界質疑抄襲對手沈伯洋質疑，競辦SI總幹事葛如鈞則反嗆「是競爭對手利用跟我們一樣的方法做出網頁」，但隨後遭民眾起底，該程式的原始碼竟然是複製對手、民進黨台北市長候選人沈伯洋。葛如鈞昨深夜稱，「開源世界，相互學習」，被罵爆。今天親上火線，稱該《台北施政島》是網友製作，參考、致敬，本來就是所有創作都可以用的事，痛斥對網友霸凌。葛如鈞表示，因為在很短的時間之內啊，做了很多跟AI還有SI超級智慧的協作，所以有些事情可能會不小心在網上不太容易被理解。那也在此特別地說明，他們也先非常感謝所有的媒體朋友的關注。葛如鈞澄清，蔣萬安陣營做了三個內容網站跟網頁，是完全不同的。第一個是10月11日上線公開貼文的AI 2033台北。接著在10月28日推出了「安可大舞台」，讓網友可以把創意、整理政績政見的感受，可以上架上來。葛如鈞說，「台北施政島」是J姓網友的創作，他們很高興有超過十個以上的網友都能夠提供他們的整理跟作品，裡面也很完整，他們也希望能夠鼓勵所有的市民朋友，運用AI能夠發揮創意，也希望所有專案能夠提供他們的Prompt（提示詞），至於寫了手感互動形式上，有參考PUMA的網站，但網路上所有側翼，傳出去的圖片只有這張，所有網頁、平台，直接把提示詞灌到競總、大舞台頭上，說是葛如鈞下的提示詞。葛如鈞說，這種張冠李戴的做法絕對不可取，這就是一種對網友創作的霸凌，這就是一種數位形式的攻擊。期待的正向選舉又在哪呢？這種錯誤形式想帶起非常不好的認知風向，網友的提示詞，就是手感、風格互動的參考，這本來在AI互動創作上，本來就可以讓工具參考，競辦尊重網友做法，也希望保留原話。葛如鈞更質疑，沈伯洋官網致敬桌遊卡坦島，這就不是抄襲了，這樣子的參考就不是抄襲。網友在讓AI寫程式的時候，做了島嶼形象，突然間就變成了抄襲。參考、致敬，這本來就是所有創作都可以用的事，不是只有特定陣營、特定的創作者可以用啊。不要把這種過度瘋狂、過度檢視的帽子扣在對手的身上，而對自己的檢視標準是完全不同的，這種錯誤的、攻擊的這種風潮，希望可以停止。葛如鈞強調，競辦和他的製作都完全開源，在他的專案內容裡也完整保留，沒有任何一行是參考沈伯洋團隊的東西，這種張冠李戴的做法、這種歪風，我們希望可以停止。