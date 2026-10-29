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🔥追平詹姆斯歷史第一： 這是柯瑞生涯在35歲之後第15次單場砍下至少40分，追平「詹皇」詹姆斯保持的NBA歷史最多紀錄（喬丹12次、杜蘭特9次、哈登6次）。

🔥第18賽季歷史首位控衛： 柯瑞成為NBA歷史上第一位在職業生涯第18個賽季（或更晚）單場砍下40+的控球後衛。

🔥控衛史上第二多40+： 這是柯瑞生涯第76次單場得分突破40大關，在NBA控球後衛歷史排行榜上高居第二，僅次於傳奇巨星羅伯森（Oscar Robertson）的77次。

金州勇士隊今（29）日作客明尼蘇達，在當家巨星柯瑞（Stephen Curry）全場火力全開猛飆44分的率領下，以119：114險勝灰狼隊，強勢收下2連勝。現年38歲的柯瑞此役創下NBA歷史上首位在生涯第18個賽季能單場砍下44分以上的控球後衛紀錄。賽後面對防守柯瑞的難題，轉戰灰狼的老隊友庫明加（Jonathan Kuminga）只能無奈地連連搖頭。面對缺少當家球星愛德華茲（Anthony Edwards）的灰狼隊，柯瑞全場出戰31分鐘，27投11中、罰球繳出16罰16中的完美命中率，狂轟本季新高的44分、8籃板、6助攻與2抄截，正負值高達+10。根據轉播單位《NBC Sports Bay Area》與《Real App》統計，柯瑞今晚一舉刷新多項歷史紀錄：本季轉投灰狼隊的昔日勇士小將庫明加，今日面對老東家表現同樣亮眼，出戰32分鐘攻下全隊最高的20分、3籃板、5助攻與2抄截。然而，眼睜睜看著昔日大哥柯瑞在球場上隨心所欲地飆射各種三分球，讓灰狼防線全面潰敗。賽後，當媒體詢問庫明加「灰狼隊是否有找到限制或解答柯瑞發揮的方法」時，庫明加一字未答，只是臉上帶著無奈的笑容，在台上對著鏡頭直搖頭，無聲地表達了對柯瑞無解火力的敬畏與佩服。