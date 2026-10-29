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台北市長蔣萬安競選團隊昨日公布《台北施政島》互動網站，競總SI總幹事葛如鈞還稱「很高興看到沈伯洋團隊跟進」，未料昨晚就被抓包抄襲鐵證。對此沈伯洋今（29）日受訪時緩頰表示，對對手的「致敬」持正面態度，如果對手願意參考好的創意、跟進相關做法，反而是樂見其成，即使對手跟進，提出的內容仍會有所不同，正好可以讓市民比較。對於葛如鈞被抓包抄襲鐵證，事後仍堅不認錯遭網友怒灌社群，沈伯洋緩頰表示，對對手的「致敬」持正面態度，在選戰初期就一直很希望能夠打正面選舉，也很希望對方跟著討論政策。所以如果有一些好的idea、好的點子，結果對方想要跟著一起做，覺得這反而是好事，「反而是我們期待的事情」。沈伯洋表示，一旦對方跟進之後，那就會跟著做一樣的事，但是內容一定不一樣，內容不一樣的時候，市民就可以來做比較，那就可以去感覺哪一個是對未來台北的期待，「我反而是蠻正面看待這件事情」。