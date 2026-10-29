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▲Klook線上旅展推出日本環球影買1送1優惠（圖／Klook提供）

ITF台灣國際旅展期間限定加碼！連續4天放送台日韓5折券

易遊網買機票最低下殺75折、亞洲航點票價7千起

▲易遊網線上旅展有優惠機票，9大航司機票優惠懶人包一次看。（圖／易遊網提供）

「2026ITF台灣國際旅展」將於11月6日至9日在台北南港展覽館一館登場，各家旅遊平台也宣告年終旅展優惠活動。Klook祭出「全站最高折1111元」、「全球飯店與行程體驗最高折1000元」，以及「日本環球影城」等景點買1送1限時優惠。易遊網祭出眾多「100元爆品限量搶」，限量爆品包括日韓泰機票、日韓跟團、國內精選飯店等。樂天旅遊則推出「SEASONAL SALE 75 折優惠券」，雙11檔期部分訂房甚至可下殺5折。Klook線上旅展將於10月30日至11月13日盛大登場，祭出「全站最高折1111元」、「全球飯店與行程體驗最高折1000元」，以及「日本環球影城買1送1」等限時優惠。活動期間更推出天天可參加的「省一點，這樣才酷」輪盤，最大獎送出國泰世華CUBE信用卡購物金1萬元！配合ITF台灣國際旅展，Klook於11月6日至9日再推出連續4天限定加碼，包括台日韓等熱門目的地5折券，最高折1000元。Klook線上旅展活動期間推出限量全站96折優惠，最高折抵1111元；全球飯店與行程體驗另有限量5折券，最高折1000元。每日輪番上陣的買一送一優惠，涵蓋日本環球影城、東京迪士尼樂園、東京哈利波特製片廠之旅、日本名古屋樂高樂園，還有韓國首爾樂天世界、釜山通行證等明星商品。配合ITF台灣國際旅展，Klook再祭出11月6日至9日連續4天限定加碼優惠，於每晚9點推出日本環球影城買1送1優惠，晚間10點再放送熱門目的地5折券，最高折抵1000元，適用目的地涵蓋台灣、日本、韓國、泰國、港澳及歐美等地。此外，活動期間消費滿1萬5000元現折1111元，滿3萬元再現折2222元，限量發送用完即止。易遊網首度攜手台灣超人氣原創 IP「小心臟」，即日起至11月11日盛大展開「超心動$100貨公司」線上旅展！本次旅展祭出眾多「100元爆品限量搶」，只要一張百元鈔票就能出國，限量爆品包括：日韓泰機票、日韓跟團、國內精選飯店、頂級自助式餐券、三麗鷗萌旅號列車套票、等眾多人氣夯品通通只要100元。易遊網「超心動$100貨公司」線上旅展於活動期間火力全開，全面鎖定平日中午的雙時段驚喜！每天平日中午11點祭出「100元爆品限量搶」，必搶推薦商品包括沖繩、北海道、曼谷、首爾百元機票，以及日韓跟團5日遊「第二人僅100元」。此外更蒐羅全台頂級餐券包含漢來海港、君悅凱菲屋、美福彩匯、饗食天堂、聚日式鍋物通通百元價。中午12點緊接著推出「飯店心動一口價百元起」限量瘋搶活動，易遊網精選全台超過30間指標型主題飯店輪番上陣，包含「清境老英格蘭莊園」、「墾丁凱撒大飯店」、「關西六福莊生態度假旅館」、「台中鳳凰酒店」、「品文旅礁溪」與「台東知本金聯世紀酒店」等。易遊網也集合中華航空、長榮航空、星宇航空、國泰航空、日本航空及新加坡航空等多家航空，推出線上旅展限定優惠，票價最低下殺75折起。短程熱門航點，首推日本越洋航空飛沖繩，來回含稅7066元起；星宇航空飛宿霧，來回含稅8071元起；中華航空飛曼谷，來回含稅9688元起。Rakuten 樂天旅遊將於年末連續推出兩波促銷活動，提供多重折扣疊加與限量優惠券，方便旅客提前規劃下一趟別具質感的日本深度探索之旅。台灣時間 2026/10/29（四）上午 9:00 至 2026/11/19（四）上午 8:59 止。SEASONAL SALE 75 折優惠券。：台灣時間 2026/11/09（一）上午 9:00 至 2026/11/12（四）上午 8:59 止。1111 快閃 75 折優惠券，搭配指定飯店折扣 7 折，最高可享 5 折優惠。▪️雙11當日限定加碼優惠：台灣時間 2026/11/11（三）上午 0:00 至當日晚上 23:59 止。限量 5 折 1111 快閃優惠券，數量有限、先訂先贏！優惠加碼：11% OFF 優惠券，可直接疊加 SEASONAL SALE 75 折優惠券，折扣達 67折。限量台幣 1111 元折價券。▪️適用入住期間：2026/10/29（四）至 2027/9/30（四）。