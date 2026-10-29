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2026台北市長選戰倒數30天，民進黨候選人沈伯洋近期在部分民調中取得領先，讓綠營士氣大振，「台北有機會變天」的說法開始出現，但選情恐怕還沒到樂觀的時候。淡江大學兩岸關係研究中心主任洪耀南分析，如果把民調、選民結構和預測市場的數據攤開來看，沈伯洋要戒慎恐懼的地方其實不少，從國際預測市場上的「大戶攻防」，更把這個處境看得一清二楚。洪耀南指出，第一、民調的領先，都在誤差範圍內；第二、連自己的支持者都不太相信會贏；第三、結構性的劣勢沒有消失；第四、支持者的組成，是雙面刃；第五、大戶攻防。他進一步說明，國際預測市場Polymarket上，10月27日下午3點到10月28日下午3點的台北市長市場，實際成交10.7萬美元，是開盤以來第一次單日突破10萬美元。這一天，正好是2份方向相反的民調接連公布：10月27日晚上8點49分《ETtoday》顯示蔣萬安領先，10月28日午夜0點《聯合報》顯示沈伯洋領先。洪耀南提到，市場的反應分成兩段，午夜到清晨，沈伯洋陣營的資金占上風，《聯合報》民調一公布，押沈伯洋的大單接連出現，蔣萬安的價格從午夜衝高的69%，一路被壓到清晨6點的63.5%；然而，上午8時11分至8時21分，有匿名錢包在10分鐘內連續買進約2萬美元的蔣萬安合約，將價格從65美分推升至73美分，蔣萬安的市場價格隨後回升至68%。該錢包自10月13日起布局，現在是押蔣萬安當選的第二大持倉，單日買進約3萬美元，占全天成交額28%。「拉鋸戰裡，挑戰者沒有犯錯的空間。」洪耀南直言，沈伯洋的勢頭是真實的，但市場看好的一方不一定會贏，預測市場的價格也不必照單全收，交易者幾乎都在海外，這兩天的拉抬又集中在少數錢包，68%反映的是國際大戶的判斷，不是台北選民的決定。不過，他也提醒，若任何一件沒做好，民調上的小幅領先，都可能在投票日消失，沈伯洋要戒慎恐懼，是因為他沒有鬆懈的本錢，距離11月28日投票還有1個月，對兩邊來說，真正的考驗才正要開始。