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密爾瓦基釀酒人隊於世界大賽第5戰順利擊敗坦帕灣光芒隊，以系列賽4勝1敗的絕對優勢拋下封王彩帶，奪下自1969年創隊以來、等待了半個世紀以上的隊史首座世界大賽總冠軍。陣中的康崔拉斯（William Contreras）、喬里奧（Jackson Chourio）以及投手森薩特拉（Antonio Senzatela）等3位球員，更一舉締造了同年包辦「經典賽冠軍」與「世界大賽冠軍」的雙冠偉業。在今年初代表委內瑞拉國家隊奪下WBC世界棒球經典賽冠軍後，康崔拉斯、喬里奧與森薩特拉再次於大聯盟最高殿堂登頂。這也是繼2017年代表美國隊奪冠、隨後效力太空人隊封王的名將布萊格曼（Alex Bregman）與葛雷格森（Luke Gregerson）之後，大聯盟歷史上第3至第5位達成同年雙冠榮耀的幸運兒。回顧過去WBC冠軍國球員與同年世界大賽冠軍隊的交集，從2006年日本隊與紅雀隊、2009年日本隊與洋基隊，到2023年日本隊與遊騎兵隊，如今2026年則是由委內瑞拉與釀酒人隊締造這項傳奇紀錄。釀酒人隊能順利登頂，委內瑞拉雙星的表現至關重要。22歲怪物新星喬里奧在世界大賽前4戰就猛揮10支安打，包含第三戰的單場4安神蹟，展現超齡的打擊天賦；而主將捕手康崔拉斯除了提供火力，更完美引導釀酒人引以為傲的鐵牛棚，全程壓制光芒隊打線。談到同一年包辦WBC與世界大賽雙冠，康崔拉斯在第二戰後曾感性表示：「比較WBC與今晚的比賽，兩者對我來說都很重要。雖然代表國家、胸前繡著國家的名字會再多一份沉甸甸的重量，但正如我一直所說的，只要踏上球場，我永遠都會傾盡全力。」喬里奧也說：「WBC是我人生中最棒的體驗之一，對我有著舉足輕重的意義。今年真的是被神祝福的一年，非常感謝上帝賜予我這一切。」兩人皆表達了對這一段堪稱棒球生涯最完美賽季的無限感激。