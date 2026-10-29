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▲智慧中城全案以「共享、智能、永續」為主軸，將串聯高鐵桃園車站特定區後站的置地廣場、高鐵桃園站。（圖／取自官網）

▲桃園京站百貨，一共規劃地上 13 層樓、地下 5 層，此為模擬圖尚未定案。（圖／取自桃園爆報）

▲誠品生活即將進駐桃園青埔，將在2028年底登場，圖為建築設計3D圖。（圖／誠品提供）

桃園百貨商場再添新兵！「置地生活廣場・小檜溪」今（29）日正式開幕，桃園商場版圖也持續擴大，除了青埔誠品生活、桃園京站將陸續登場，還有規模達15萬坪的「智慧中城」開發案，號稱高鐵沿線最大規模。隨著桃園捷運綠線建設推進，加上高鐵交通優勢，未來可望串連青埔、藝文特區等生活圈，帶動桃園商業發展再升級。「Smart Midtown．Taoyuan智慧中城．桃園」由國泰人壽保險股份有限公司投資開發，以「共享、智能、永續」為主軸，串聯高鐵桃園車站特定區後站的置地廣場、高鐵桃園站，及既有的生態綠地，打造成一個站前花園城市。規模達15萬坪，預計2030年完工，為高鐵沿線最大規模開發案。計畫分為兩期開發，第一期開發包括作為購物商場的4至5層樓裙樓、三棟12至13層樓辦公大樓、一棟旅館，輔以提供多元生活服務的購物商場，共構為一座機能完整的智慧商務園區。二期以5層購物商場裙樓及四棟10至11層樓辦公大樓作為第二階段擴充，串聯高鐵桃園站至青埔市民活動中心及公七公園。京站桃園新百貨預計2029年開幕，座落於桃園區同德五街與藝文二街交叉口，規劃地下5層、地上13層，扣除停車場後，商場面積約6000坪。鄰近桃園藝文特區，步行約2分鐘即可抵達，未來更將直接串連桃園捷運綠線G11藝文特區站，民眾出站即可前往，交通便利性備受期待。據了解，桃園捷運綠線全長約27.8公里，共規劃21座車站，首波優先通車路段預計開放G11藝文特區站至G15b坑口站，共7座車站，串連桃園藝文特區、蘆竹南崁生活圈，以及機場捷運A11坑口站，。隨著捷運建設逐步推進，未來也可望為桃園藝文特區帶來更多人流，挹注商圈發展動能。誠品生活桃園青埔店位於高鐵桃園站前，由全球PCB印刷電路板龍頭臻鼎科技集團攜手誠品生活共同打造。臻鼎科技集團希望以回饋家鄉的心意，結合誠品生活的品牌特色，規劃近5000坪全新獨棟大店，鄰近高鐵桃園站、桃園國際機場、機場捷運及國道1號，搭乘高鐵前往台北或新竹科學園區，車程約10至20分鐘，具備串聯雙北、竹科及國際交通網絡的優勢，可望滿足通勤、商務往來及旅客消費等需求。