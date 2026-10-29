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核心廣告成長放緩 AI搜尋獲利模式面臨考驗

自由現金流連續兩季見負

雲端業務成唯一亮點

加碼推出新模型求破局

Google母公司Alphabet最新公布的第三季財報令市場大失所望，營收與每股盈餘皆低於市場預期。儘管Alphabet砸下數千億美元全力投入人工智慧（AI），但搜尋與廣告業務收益未符期待，再次引發投資人對於AI支出狂潮的疑慮，並擔憂Google在AI賽道上正逐漸被對手拉開差距。根據《彭博》報導，受財報失利影響，Alphabet股價於週三盤後交易重挫逾9％。相比之下，競爭對手微軟（Microsoft）在控制資本支出的同時，雲端業務成長超乎華爾街預期，推升其股價在盤後交易大漲4％，兩者表現形成強烈對比。財報顯示，Alphabet第三季扣除合作夥伴分潤後的營收為1112億美元，未達分析師預期。作為公司金雞母、同時也是資助AI龐大投資關鍵的搜尋引擎及相關廣告業務，成長速度放緩至近五個季度以來新低。此外，整體服務領域營收為963億美元，旗下影音平台YouTube的廣告收入為112億美元，雙雙低於市場預期。Alphabet第三季每股盈餘（EPS）僅為2.12美元，大幅落後華爾街預期的2.99美元。值得注意的是，Alphabet投資組合的巨額虧損亦拖累了整體獲利。本季權益投資虧損達87億美元，主要來自對SpaceX的持股變化，與去年同期的盈利及第二季的豐厚回報形成明顯對比。Alphabet首席商務長辛德勒（Philipp Schindler）於法說會上透露，Google Search推出的全新「AI模式」吸引大量用戶使用，卻對業績造成了短期衝擊。他坦言，這類AI查詢的「變現率」較低，但公司對此保持樂觀，並已規劃在該區塊導入更多廣告。為了建置自身與客戶所需的AI基礎設施，Google資本支出呈爆發式成長，7 月時更預告今年資本支出將高達2050億美元，較去年翻倍以上。驚人的砸錢速度已重創財務結構，Alphabet連續兩個季度出現負自由現金流，這是該公司自上市以來從未發生的狀況。截至第三季末，Alphabet未來購買算力與能源等資源的合約承諾達9240億美元；再加上尚未開始履行的資料中心租約的1520億美元，未來總承諾支出已突破1兆美元。分析師蒙特羅（Thomas Monteiro）直言，「本季度就像是Alphabet的真章時刻。皮查伊團隊若無法解決AI的變現難題，這家科技巨頭恐在不久的將來失去數個核心業務的領導地位。在Google證明其能像過去處理搜尋廣告那樣對AI收費之前，它發布的每一份資本支出預測，看起來都不像雄心壯志，反而更像是一張沉重的帳單」。財報中唯一的亮點為Google Cloud，該部門營收達30.7億美元，營業利潤達11.1億美元，雙雙高於市場預期的29.1億美元與9.8億美元，反映出市場對其AI基礎設施及代管服務的強勁需求。然而，這項亮眼成績背後卻隱含尷尬的矛盾，雲端部門的最大客戶群之一，正是Anthropic等在AI領域與Google直接競爭的新創公司。蒙特羅指出，「Google Cloud正蓬勃發展，但它最好的客戶們卻正在打造性能超越Google的AI助手。目前Alphabet靠著『賣AI工具給對手』賺的錢，比『自己使用AI』還要多」。近年來，Google正加速重塑搜尋引擎，試圖提供更多個人化的AI生成解答，避免使用者流失。然而，在AI程式碼編寫等工具的開發上，Google近期仍被認為落後於競爭對手。儘管最新推出了號稱在程式碼與網路安全領域表現優異的Gemini 4，部分員工仍擔憂公司尚未完全趕上。為回應外界對其研發腳步過慢的質疑，Google在財報電話會議前幾小時，緊急宣布推出名為「Carbon」的全新AI模型。執行長皮查伊在法說會上向分析師宣示，「我們很快就會推出更多模型，包括更高效的版本，以幫助開發者針對速度與成本進行最佳化，並部署給我們數以億計的廣大用戶」。隨著未來超過一兆美元的龐大支出壓頂，皮查伊能否帶領Google順利將AI技術轉換為商業收益，全市場都在看。