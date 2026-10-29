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女星楊繡惠出道多年，靠著努力工作累計了上億元身家，甚至名下還有7間房產，堪比演藝圈隱藏富婆，近日她接受專訪時透露，現在已經衣食無虞，「隨時都能退休」，但她並沒有要退圈的意思，因為適度的工作才能維持健康的身體，把生活步調專注在自己的身上。楊繡惠16歲國中畢業就出社會，從工地秀再到婚宴場賺了不少錢，當時她把薪水都交給媽媽管理，媽媽也幫她在25歲買下人生第一間房；後來她自創了保養品牌之後，才開始清楚理解自己的財務狀況。根據《TVBS新聞網》報導，楊繡惠其實不知道自己手下有多少錢，但資產狀況是「隨時可以退休的」，除了台中的物件是租給便利商店以外，其他都是自己跟家人在住，雖然仍有房貸，但還款壓力並不大；談到買房技巧，楊繡惠非常相信直覺，除了要求採光良好，進屋後不會不舒服，就會願意考慮。雖然已經累積不少資產，但楊繡惠卻沒有急著退休，因為她認為不工作會失去生活重心，適度接一些通告可以維持身體健康，現在的她最重視健康和家人，每天睡滿10小時，早班、晚班通告都不接，將生活步調放慢，對她而言，真正的財富自由不是買了很多房，更是能選擇自己想過的生活。