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國軍阿帕契全面停飛 顧立雄：希望盡快確認適航性

美國陸軍10月初因AH-64E阿帕契攻擊直升機傳動系統疑似存在飛安風險，下令暫停約400架同型機飛行任務，台灣陸軍現役29架阿帕契也傳出全面停飛。對此，國防部長顧立雄今（29）日證實，國軍已接獲美方技術通報，目前相關阿帕契直升機確實處於停飛狀態，將調配AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機及OH-58D戰搜直升機輪值戰備，並希望盡快完成檢查，確認阿帕契的適航性。美國陸軍10月2日發布公告，指出AH-64E阿帕契攻擊直升機的改良型傳動系統（Improved Drive System）正在接受技術與適航性評估，因此要求配備相關傳動系統的直升機暫時停飛，直到完成必要檢查及修正措施。根據外媒報導，這波停飛涉及約400架阿帕契，疑似與齒輪箱零件設計及材料問題有關，可能造成嚴重飛安事故。由於台灣陸軍也配備AH-64E阿帕契攻擊直升機，外界關注是否受到美軍停飛令影響。顧立雄今赴立法院備詢，並在會前受訪時表示，「我們已經確實接獲美方的技術通報」，目前相關阿帕契確實處於停飛狀態。顧立雄指出，國軍目前的做法是進行調配，運用AH-1W及OH-58進行戰備輪值。希望能夠盡快進行檢查，確認阿帕契的適航性，以便恢復飛行任務。