我是廣告 請繼續往下閱讀

▲米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）世界大賽G5先發5.2局無失分，成為釀酒人封王的重要功臣。（圖／美聯社／達志影像）

▲22歲新秀普拉特（Cooper Pratt）在世界大賽G5貢獻2安、2打點，證明墨菲持續信任年輕球員的價值。（圖／美聯社／達志影像）

▲釀酒人捕手康崔拉斯（William Contreras）兼顧進攻與配球，是總教練墨菲串聯投手戰力的重要核心。（圖／美聯社／達志影像）

2026年MLB世界大賽落幕，密爾瓦基釀酒人以4勝1敗擊敗坦帕灣光芒，奪下隊史首冠。這支沒有大谷翔平等超級巨星的球隊，先在國聯冠軍賽橫掃洛杉磯道奇，再於世界大賽登頂，總教練墨菲（Pat Murphy）的調度成為關鍵。他不僅在G4延長賽頂住壓力、堅持不讓王牌米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）後援，更透過對年輕球員的信任與牛棚分工，打造一支能從失誤中反彈、在關鍵時刻持續得分的冠軍球隊。釀酒人在世界大賽前3戰全勝，G4延長12局上靠普拉特（Cooper Pratt）陽春砲取得3：2領先，距離隊史首冠只差3個出局數。但墨菲始終沒有動用王牌米肖羅斯基，最後光芒12局下靠守備失誤與連續安打逆轉，也讓外界質疑，為何不讓最好的投手提前關門？墨菲賽後解釋，當時球隊只領先1分，而且人在客場，不值得為了短暫後援而打亂原定先發安排。他甚至表示，即使領先3分，也未必會改變決定。這項選擇在G4看起來相當冒險，卻讓釀酒人保有G5的完整先發戰力。米肖羅斯基在休息4天後登板，以86球投完5.2局，僅被敲2安、無失分，雖然因右小腿抽筋提前退場，仍替球隊建立4：0的領先基礎。在7戰4勝制的情況下，墨菲衡量讓王牌短暫後援與下一戰完整先發的不同價值。最終結果證明，這項風險管理確實發揮作用。釀酒人奪冠路上另一項特色，是年輕球員始終獲得發揮空間。22歲游擊手普拉特在世界大賽G2首局發生傳球失誤，讓光芒取得攻勢，隨後打擊也一度遭遇困難。但墨菲沒有因此失去對他的信任。普拉特在第7局敲出超前適時安打，幫助釀酒人從0：4落後完成5：4逆轉。到了G4，普拉特擊出延長12局超前全壘打；G5封王戰，他又貢獻2安、2打點，包括第2局先馳得點的適時安打與第6局擴大領先的高飛犧牲打。同樣年僅22歲的丘里奧（Jackson Chourio），則在世界大賽5戰累積11支安打，寫下系列賽歷史紀錄。墨菲的成功不只是讓年輕人上場，而是讓他們在失誤後繼續承擔責任，進而把成長轉化為真正的冠軍戰力。米肖羅斯基例行賽以百英里速球和大量三振聞名，但世界大賽G5只投出2次三振。墨菲卻沒有要求王牌非得每局解決兩名打者，而是接受光芒擅長擊球的特性，讓投手用最有效率的方式取得出局數。米肖羅斯基退場後，釀酒人依序交給羅梅洛（JoJo Romero）、烏里貝（Abner Uribe）與守護神梅吉爾（Trevor Megill），完成最後10個出局數。此前艾許比（Aaron Ashby）已在季後賽創下連續18局無失分的後援紀錄，捕手康崔拉斯（William Contreras）也在配球與投手溝通中扮演重要角色。墨菲並未讓某一名投手包辦所有高張力局面，而是利用先發、長中繼與短局數後援各自的優勢，把整場比賽拆解成不同的任務。釀酒人例行賽103勝59敗，季後賽再繳出11勝2敗，最終打敗道奇、光芒奪冠。但這不代表墨菲所有決策都毫無爭議。G4保留米肖羅斯基的做法，就曾讓球隊付出錯失橫掃的代價，但值得肯定的是，他沒有因一場挫敗推翻長期規畫，也沒有因年輕球員犯錯就縮減信任，而是依照球員特性維持清楚分工。沒有大谷等頂級巨星的釀酒人，靠的不是某一個人的超能力，而是總教練讓王牌、牛棚、捕手與年輕打者都在合適的時機發揮作用。這才是墨菲率隊拿下隊史首冠最具說服力的答案。