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有「日本最強女主播」封號的堀江聖夏，近日在社群曬出雙腿大片瘀青的照片，青一塊紫一塊的畫面讓網友看傻眼。原來，她只是睡覺時被蚊子叮咬，在迷迷糊糊中用力抓癢，沒想到一覺醒來，雙腿竟變成「事故現場」。這位擁有空手道黑帶的女主播，過去就曾因為穿著旗袍、高跟鞋表演劈瓦，影片在網路上狂吸數千萬次觀看，一夕爆紅。據日媒《ENCOUNT》報導，堀江聖夏近日在社群平台X發文表示：「被蚊子叮了，好像在睡夢中不知不覺用很大的力氣去抓被咬的地方。有沒有力氣很大、也有類似經驗的人，能懂我的感受？」從她分享的照片可以看到，被蚊子叮咬的地方在大腿，由於抓癢時太用力，雙腿出現大片類似瘀青的痕跡。貼文曝光後，網友紛紛驚呼「這根本已經是意外事故了吧」，甚至提醒「感覺不是蚊子，可能是床蝨，去看一下皮膚科吧」。堀江聖夏1993年出生於東京都武藏野市，畢業於立教女學院短期大學，目前隸屬日本知名主播經紀公司Cent Force，以自由主播身分主持電視、廣播節目和活動。她曾在2006年入選AKB48候補生，但同年就辭退；2012年也曾拿下大學校園選美冠軍。不過，讓她真正打開知名度的，是她的空手道實力。據日媒報導，堀江聖夏從6歲開始學習剛柔流空手道，擁有初段黑帶，並自稱是「日本最強的主播」，最擅長的是「寸勁和腳技」。2024年，堀江聖夏在Instagram上傳一段影片，她穿著藍色高衩旗袍、綁著雙包頭，挑戰一口氣劈開13片瓦片，據日媒《J-CAST》報導，這段影片觀看次數超過4,170萬次。同年10月，她再度穿著類似的旗袍和高跟鞋，挑戰劈開15片瓦片，刷新自己的最高紀錄，影片在X上也被瘋傳。影片爆紅後，她的社群人氣跟著暴漲。堀江聖夏當時透露，自己的X帳號一天內就增加約4,000名追蹤者，兩天後各平台的追蹤者總共增加了20萬人。今年4月，她也上傳對比影片，展示自己苦練一年後的劈瓦成果，再度引發討論。除了主播和空手道之外，堀江聖夏也擁有保育員資格和幼稚園教師證照，2024年還取得蒙特梭利教師資格，並在同年7月創辦育兒教育公司「JapanNanny」，在YouTube分享育兒和教育相關影片，是名副其實的斜槓女主播。名人被蚊子叮咬的慘況，最近在日本社群上頻頻成為話題。日本偶像團體リルアムール（Lil’ Amour）的成員駒衣Niko，日前也分享，自己在演出時穿著露腰、露手臂的舞台服，結果成了蚊子的頭號目標，「一個晚上被叮了15個包」，還自嘲是「目前偶像界血液最美味的偶像」。