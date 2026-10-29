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▲禾浩辰與吳品潔婚後理財觀念大翻轉。（圖／NOWNEWS攝影中心）

禾浩辰今（29）日出席弘道老人福利基金會，連續7年擔任愛心大使的他，今年捐出人生第一個精品包，問起會不會捨不得？禾浩辰笑說剛出道時因為第一次感受到收入變多，曾有段時間報復性消費，把免稅當免費在逛，但其實也沒用過幾次，像球鞋最多就有100多雙，是結婚後才改變理財的想法。禾浩辰捐出人生第一個精品包，當時在法國以6位數的價格購入，他分享，「當時失心瘋就買了，這個包包也跟我去很多地方，但近幾年生活習慣改變，它已經塵封一陣子，但還很新，可以讓它賦予不一樣的生命。」問起生活改變契機，禾浩辰不好意思地說，大學時打工一個月頂多2、3萬，但剛出道那陣子，收入明顯變多，一個月最多有3、40萬，想買什麼就買，光是鞋子就有將近200雙，且他單身一人飽全家飽，也沒有存錢概念。直到和吳品潔交往、結婚，禾浩辰才改變消費習慣，用減法的方式過生活，自己的鞋子現在不到20雙，他也想揪藝人朋友舉辦義賣活動。禾浩辰笑喊，「現在的我想給那時候的我一個建議，不要亂花錢！要買股票！」現在禾浩辰有定期定額小額投資，但目前還在負成長階段，「現在是賠的，大概5位數，最慘有到6，這2、3個月有回來一點。」聽起來吳品潔沒有管理家中財物，禾浩辰語帶保留，「嗯...她有她的長處，理財我會努力。」至於生小孩？禾浩辰說還沒有規劃，「短期還是先存錢，生活無憂無慮，不用擔心賺錢的事情再來想下一步。」接下來他將投入全新台語劇集《小孩才做選擇》的宣傳，劇中不僅挑戰全台語演出，更首度披上白袍飾演婦產科醫生，年底也將有全新實境節目陸續與觀眾見面，他也喊話業界有工作歡迎邀約，希望5年內可以從租屋族晉升有殼族！