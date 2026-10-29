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▲世界大賽G3第5局，釀酒人在兩出局後連續敲出7支安打、一口氣灌進8分，成為整個系列賽最能體現兩隊攻勢延續力差距的畫面。（圖／美聯社／達志影像）

▲釀酒人的「小球」不是死板短打，而是依局面調整的「情境打擊」，體現每位打者都清楚當下該扮演的角色。（圖／美聯社／達志影像）

密爾瓦基釀酒人在2026年MLB世界大賽以4勝1敗擊敗坦帕灣光芒，奪下隊史首冠。最令人意外的是，這支球隊不需要依賴全壘打，也能持續製造大量得分。世界大賽G3，釀酒人全場沒有轟出任何全壘打，卻靠16支安打以10：1大勝，其中第5局更在兩出局後連續敲出7支安打，一口氣攻下8分。對同樣以低成本組隊、注重速度與擊球效率的光芒而言，釀酒人真正的優勢不在球風不同，而是把每一次上壘機會都轉化成更長的攻勢。世界大賽G3第5局，是整個系列賽最能代表兩隊差異的畫面。光芒先發投手佩洛塔（Freddy Peralta）原本有機會結束該局，釀酒人卻在兩出局後接連敲出7支安打，一口氣灌進8分，直接將比賽變成一面倒。在兩出局後，釀酒人打者並沒有急著追求一棒三分砲，而是透過連續把球擊進場內、尋找守備空隙，不斷延長這個半局。相較之下，光芒雖然也能利用速度與安打製造機會，卻難以在整個系列賽持續串聯得分，攻勢缺乏相同的延續性。現代棒球重視揮棒速度、擊球初速與長打率，但釀酒人在這次世界大賽展現另一項能力：不輕易讓投手結束打席。G2面對光芒左投西摩（Ian Seymour），釀酒人外野手弗雷利克（Sal Frelick）纏鬥到第9球，最後逮中一顆四縫線速球，擊出追平比分的陽春全壘打。這個打席的重要性，不只是全壘打本身，而是弗雷利克在兩好球後繼續應對投球，迫使對手多次嘗試解決打者，最終抓到一顆失投球。釀酒人G3全場面對175球，只出現15次揮棒落空，代表打者有能力持續碰到球、減少投手直接利用三振終結打席的機會。當打者能夠反覆製造界外球，投手不僅得增加用球數，也必須在壓力下持續執行決勝球；只要有一次失投，就可能被釀酒人轉化為得分。小球戰術並不只是短打、盜壘與內野安打，而是利用當下的出局數、壘上跑者與守備位置，選擇最有機會增加得分的方式。釀酒人G2從0：4落後開始反攻，首局靠康崔拉斯（William Contreras）與米契爾（Garrett Mitchell）的適時安打追回2分；第4局利用守備失誤再追1分，第6局追平，第7局則靠普拉特（Cooper Pratt）反方向安打攻下超前分，每一局逐步削減差距，持續迫使光芒守備與牛棚承擔壓力。G5同樣如此。普拉特第2局擊出先馳得點安打，第5局漢米爾頓（David Hamilton）補上適時安打，第6局康崔拉斯擊出帶有打點的二壘安打，普拉特又利用高飛犧牲打擴大比分，釀酒人展現出來的是依照局面調整攻擊方式，而不是每名打者都追求最遠的擊球距離。此外，釀酒人的「小球」絕非傳統死板的短打與盜壘，而是洞悉場上局面的「情境打擊」。無論是G2從0：4落後下局局蠶食逆轉，還是G5封王戰普拉特（Cooper Pratt）適時安打後再補上高飛犧牲打，釀酒人每位打者都清楚當下該扮演的角色。反觀光芒雖同樣具備快腿速度，卻無法將品質維持整個系列賽。釀酒人最終勝出的並非單純的小球戰術，而是融合了選球、纏鬥、戰術推進與適時長打的多樣化進攻體系，打造出一條讓任何強投都窒息的冠軍打線。