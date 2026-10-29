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林佳龍：中國自己不符門檻 卻反對台灣加入

林佳龍透露：部分會員國私下支持 卻難公開站第一線

CPTPP研議平行審查 台灣爭取與其他國家同步進行

盼反對國須提出具體理由

台灣2021年申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），至今已第5年，卻仍未進入成立入會工作小組階段。外交部長林佳龍昨（28）日表示，台灣完全符合加入標準「奧克蘭三原則」，但程序推進持續受到中國政治因素干擾；他並透露，有些CPTPP會員國私下非常歡迎、支持台灣加入，卻因政治壓力，暫時無法站到第一線公開表態。立法院外交及國防委員會昨上午邀請林佳龍進行業務報告並備詢。過程中，民進黨立委羅美玲指出，CPTPP執行委員會將於下月登場，台灣自2021年提出申請至今，仍未成立入會工作小組；相較之下，去年11月CPTPP部長聯合聲明已認定烏拉圭、阿拉伯聯合大公國、菲律賓及印尼符合「奧克蘭原則」，今年更針對阿聯、菲律賓與印尼啟動準備性討論程序，而這些國家的申請時間都晚於台灣。面對羅美玲質疑，林佳龍指出，CPTPP前年由加拿大、去年由澳洲擔任輪值主席國，今年則由越南擔任主席國。隨著申請加入的國家愈來愈多，現行審查機制也出現「塞車」，加上越南今年還要籌備明年的APEC，行政量能有限。林佳龍直言，台灣雖然完全符合奧克蘭三原則，並積極爭取設立預備諮商（pre-consultation）工作小組，實際推進時仍碰到不少障礙，部分會員國私下也坦言，主要問題仍是中國政治因素。中國反對台灣加入CPTPP，但中國自身又不符合加入CPTPP的標準，這些政治干擾確實讓台灣入會進度無法推進。林佳龍表示，外交部持續透過拜會會員國及各種外交管道，積極爭取將台灣入會案放入討論議程，部分友好國家也持續協助台灣溝通。有些會員國私下其實非常歡迎並支持台灣加入，只是目前仍無法公開站到第一線表態。林佳龍並提到，至於下個月登場的執行委員會是否能讓台灣案取得進一步發展，由於最終仍涉及輪值主席國及各會員國協調，目前無法預測結果。針對目前申請案件過多問題，林佳龍表示，CPTPP內部也正在檢討審查流程，包括研議是否能同時成立多個工作小組，由不同國家擔任召集人，改採平行審查，而不是一個申請國審完後再輪下一個。他指出，如果未來能採取分組、同步審查方式，台灣就有機會與其他申請國同時進入審查程序，這也是外交部目前積極爭取的方向。此外，日本先前也提出成立常設行政單位的構想，協助處理愈來愈多的申請案件與行政程序，台灣對此表達高度支持，林佳龍認為，這也可能成為推進CPTPP擴員程序的新契機。林佳龍也表示，台灣近來在對外經貿合作上持續累積成果，包括推動「台美21世紀貿易倡議」、與日本簽署數位貿易等協議，都可作為台灣符合高標準經貿規範的證明。針對CPTPP採取「共識決」機制，林佳龍表示，外交部也希望爭取建立更明確的程序，例如當會員國反對特定申請案時，應提出具體理由，避免部分國家因政治壓力而無法公開支持，讓申請程序長期停滯。