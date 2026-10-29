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MacBook Pro M5 Pro(PROLED XDR 顯示器)不只觸控螢幕、發亮Logo

▲MacBook Pro M6與M5 Pro觸控版價差3.3萬元，螢幕、晶片效能及記憶體配置都有差異。（圖／翻攝Apple官網）

MacBook Pro M6、M5 Pro該買哪款？

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兩款新MacBook Pro台灣售價、開賣日期一次看

MacBook Pro M6

MacBook Pro M5 Pro(PROLED XDR 顯示器)

▲蘋果首款觸控MacBook Pro正式亮相，除了OLED螢幕、動態島等重大升級，最令人驚喜的是消失10年的發光蘋果Logo終於回歸，經典白色標誌再次點亮筆電背蓋。（圖／翻攝官網）

蘋果連續兩天推出全新MacBook Pro，27日發表搭載M6晶片的14吋筆電，台灣售價64900元起，28日再推出首款支援觸控螢幕的MacBook Pro(PROLED XDR 顯示器)，搭載M5 Pro晶片，售價97,900元起，兩款14吋入門機型價差高達3.3萬元。要為了發亮蘋果Logo、觸控螢幕直上嗎？《NOWNEWS今日新聞》整理兩款MacBook Pro的規格差異、適合族群、台灣售價及開賣日期，提供消費者選購參考。雖然M6是蘋果最新一代晶片，但效能並沒有超越M5 Pro，以14吋入門款比較，M6配備12核心CPU、12核心GPU及16GB統一記憶體，M5 Pro則配備15核心CPU、16核心GPU及24GB統一記憶體，擁有更多運算核心與較高的記憶體頻寬，較適合處理大型程式編譯、3D建模及高負載影音剪輯等工作。螢幕則是兩款筆電最明顯的差異，M6採用14.2吋Liquid Retina XDR顯示器，使用Mini-LED技術，不支援觸控，M5 Pro觸控版升級為串聯式OLED面板，搭載PROLED XDR顯示器，支援直接以手指操作，還首次加入動態島，HDR峰值亮度最高達2000尼特，並支援P3及Adobe RGB廣色域。此外，14吋M5 Pro觸控版重量1.38公斤，比M6的1.55公斤更輕。不過，M6在電池續航力略勝一籌，影片串流播放時間最長可達24小時，14吋M5 Pro觸控版則為22小時。如果主要使用MacBook Pro處理文書、製作簡報、修圖、經營社群，或偶爾剪輯短影音，建議選擇64,900元起的M6版本。對多數使用者而言，已能滿足日常工作需求，不需要為了觸控功能額外花費3.3萬元。如果經常處理4K、8K影片、RAW照片後製、3D建模，或工作高度依賴螢幕色彩準確度，則可以考慮97,900元起的M5 Pro觸控版。除了處理器、記憶體規格更高，OLED螢幕與觸控操作也能提供不同的使用體驗。蘋果公布，搭載M6晶片的14吋MacBook Pro已開放預購，M5 Pro則於10月30日上午9時開放預購，兩款均預計11月6日正式上市。14吋：64,900元起，教育價：61,900元起預購日期：10月29日凌晨1時10分正式開賣：11月6日14吋：97,900元起，教育價：92,900元起16吋：114,900元起，教育價：107,900元起預購日期：10月30日上午9時正式開賣：11月6日