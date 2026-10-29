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支持者憂敗選「國家就沒了」 李四川：只是轉述市民心聲

2026九合一選舉倒數不到一個月，新北市長選戰攻防持續升溫。國民黨新北市長候選人李四川日前接受專訪時透露，有支持者擔憂他若敗選，「這個國家就沒了」，遭綠營批評是在「賣芒果乾」，民進黨對手蘇巧慧更指控李四川持續操作負面選戰。對此，李四川今（29）日反擊，「賣芒果乾沒有人比民進黨賣得更厲害」，強調自己只是轉述市民心聲，更反酸自己參選才一個月就被抹黑成黑道，如今對手卻自稱正面選戰，「我想市民眼睛是雪亮的」，呼籲民進黨好好檢討。李四川日前接受節目專訪時提到，有支持者向他反映，蘇巧慧選前、選後呈現不同面貌，更焦慮地叮囑他「你不能輸喔，你輸這個國家就沒了！」相關言論引發綠營批評，質疑李四川刻意販賣亡國感，蘇巧慧也回應，李四川一直在打負面選戰。對此，李四川今日出席新北市里長後援會成立大會，會前接受媒體聯訪時表示，「我想賣芒果乾，沒有人比民進黨賣得更厲害」，強調這些話並非自己刻意操作，而是市場裡的市民朋友親口向他表達的心聲。因為市民擔心目前國家的政治狀況，才會向他表達這樣的憂慮，他只是如實轉述民眾的想法。針對蘇巧慧批評他操作負面選戰，李四川則反擊，自己才投入選舉一個月，就已經被對手抹黑成黑道，如今蘇巧慧卻宣稱自己打的都是正面選戰，讓他難以認同。李四川直言，「我想市民眼睛是雪亮的」，呼籲民進黨應該好好自我檢討，而非一味指責對手。他也強調，認同選舉應回歸正面競爭，「我們都應該用正面的政見，爭取市民的支持」，讓選民透過政策與願景決定未來的新北市長。