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辯論仍有優勢 林俊憲：資料齊全還有背稿神功

台北市長蔣萬安昨晚結束掃街後傳出身體不適，團隊決定全數取消排定行程，而過去立委林俊憲曾預言蔣萬安在辯論前會「躲起來背稿」，被網友稱是神預言，對此林俊憲今（29）日表示，自己的預測很簡單，因為接下來蔣萬安沒辦法迴避要直球對決，所以把時間全部投入，就乾脆直接消失準備辯論，並預判蔣萬安進入到11月一定採用「悲情牌」，因為必須要引起同情，刺激藍營鐵票出來投票，「可能會開始哽咽、可能會流眼淚」。對於過去曾預言蔣萬安將會躲起來背稿，被網友稱是神預言，林俊憲表示，自己預測是很簡單的邏輯，接下來蔣萬安沒有辦法迴避，必須要直接面對辯論，加上在辯論會之前，沈伯洋公布了非常精彩的政策白皮書，這對蔣萬安來說絕對是巨大的壓力。林俊憲說，在這樣的狀況下，蔣萬安當然要把所有時間都投入在辯論上，所以乾脆就直接消失，躲起來全心全力備戰，這個沒有意外，只是不能低估蔣萬安，其實他是有優勢的，是現任市長且資料齊全，再加上「背稿神功」，如果這樣每天背到辯論會舉行，可以背很多東西來應付沈伯洋。林俊憲也預言，選戰進入到最後一個月，對手有什麼牌可以打大家都會互相預測，預判蔣萬安一定會採用「悲情牌」，因為必須要引起同情，刺激藍營鐵票出來投票，「可能會開始哽咽、可能會流眼淚」。而綠營的支持者一定要戒慎恐懼、票票入匭，就能獲得最後的勝利。