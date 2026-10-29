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台北市長蔣萬安昨（28）日因身體不適取消選舉行程，適逢10月31日台北市長選舉電視辯論前夕，卻遭綠營人士酸是在「偷背稿」、準備辯論，引發爭議。對此，國民黨新北市長候選人李四川今（29）日聲援蔣萬安，強調政治人物也是人，身體難免會有不適，況且民進黨台北市長候選人沈伯洋先前也曾因身體狀況暫停行程、前往打點滴，直言「選舉沒有必要去攻擊身體狀況」。李四川今日上午出席新北市里長後援會成立大會，會前接受媒體聯訪時表示，「政治人物也是人，身體當然有時候會有微恙」，並以自己為例，透露這幾天也出現聲音沙啞的情況。他認為，政治人物若因身體不適而適度休息，本來就是應該的事，不該因此受到政治攻擊。李四川進一步指出，沈伯洋先前也曾因身體狀況暫停選舉行程，甚至需要打點滴，因此更不應該以健康問題作為選戰攻防的工具。他呼籲民進黨應好好約束支持陣營的側翼，不要藉機攻擊對手，並強調選舉應該共同努力、理性競爭，「選舉沒有必要去攻擊身體狀況」。