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▲山地斑哥條紋羚的旅程由長榮航空協助運輸，運輸箱外還貼著Harris的沙龍帥照。（圖／翻攝自台北市立動物園）

3歲年輕羚羊報到！保育家族注入新生力軍

▲山地斑哥條紋羚抵達園區後對陌生環境較為敏感，花了一些時間才走入欄舍。（圖／翻攝自台北市立動物園）

外表亮眼卻生性膽小 野外僅存於肯亞森林

▲藝術家周紹瑋BOUNCE和壁畫作品合照。（圖／BOUNCE提供）

園區小驚喜！山地斑哥條紋羚主題巨幅壁畫

台北市立動物園迎來新成員！一隻來自美國休士頓動物園的年輕雄性山地斑哥條紋羚「Harris」，歷經20多個小時的陸路運輸與長途飛行，於10月27日晚間約10時30分平安抵達桃園機場，隨後前往台北市立動物園安頓。牠擁有栗紅色身軀與數十道醒目的白色直條紋，外型相當特別。經獸醫及未來照養團隊初步檢查，Harris狀況無恙，接下來將展開至少1個月的檢疫觀察，待適應新環境、確認與同伴相處情況後，才有機會正式和大家見面。Harris出生於2023年6月24日，目前3歲4個月，這次從休士頓動物園來到台北市立動物園，是雙方針對山地斑哥條紋羚族群管理與保育合作的一環。由於園內現有的山地斑哥條紋羚家族僅剩雌性個體，Harris的加入將為族群帶來新的活力，也有助於延續東亞地區的域外保育族群。這趟跨越太平洋的旅程，背後歷經1年多的檢疫準備與運輸協調，並獲農業部動植物防疫檢疫署、休士頓動物園、休士頓旅遊局亞太處、美國在台協會及長榮航空等單位協助，才讓這位珍貴的新成員順利抵台。別看山地斑哥條紋羚身形高大，牠其實是生性膽小的森林羚羊，山地斑哥條紋羚是斑哥羚羊的亞種，主要棲息於非洲肯亞少數森林地區，栗紅色的毛皮搭配多道白色條紋，是牠最鮮明的外觀特徵。然而，受到狩獵、放牧及森林開墾等人類活動影響，野外族群數量大幅減少，目前已被國際自然保育聯盟（IUCN）紅色名錄列為「極度瀕危」（CR）物種。全球動物園透過域外保育計畫，維持並提升這個珍稀物種的族群數量，也讓動物園不只是展示動物的場所，更肩負起物種保存的重要任務。2026年適逢台北市立動物園建園112周年，也是美國休士頓市與台北市締結姊妹市65周年。為紀念雙方情誼與動物園保育合作，兩園持續透過物種管理及交流，共同為山地斑哥條紋羚的保育努力。早在2025年台北市立動物園111周年園慶時，雙方就曾邀請台灣藝術家BOUNCE（周紹瑋）與美國藝術家GONZO247，在兩座動物園合作創作以山地斑哥條紋羚為主題的「I Love Hou & I Love You系列」巨幅塗鴉壁畫，結合不同文化風格，象徵兩園交流，也傳達迎接新成員的期待。目前Harris仍須接受至少1個月的檢疫與健康觀察，之後還要視適應環境及與同伴相處的情況，才能安排公開亮相。想一睹這種外型獨特、全球野外族群稀少的珍貴羚羊，還得再耐心等候；而牠的到來，也為台北市立動物園延續山地斑哥條紋羚保育工作帶來新的希望。民眾也非常期待見到新成員，紛紛留言表示「好可愛，準備來去看牠」、「歡迎好看帥氣的Harris 遠途飛行，辛苦來到台北！」、「很漂亮，一看就知道有好好的照顧他，歡迎來到台灣」、「原來任何動物要出國都要進行至少1個月的檢疫期，期待下次去台灣有機會見到Harris」、「又有新理由去玩耍了」、「祝福檢疫過程順利平安」。