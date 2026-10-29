日本PONOS株式會社(以下簡稱「PONOS」)將於2026年10月29日(四)起在「 MITSUI OUTLET PARK 台南」、11月27日(五)起在「Mitsui Shopping Park LaLaport 台中」陸續舉辦《貓咪大商店出張所 開運招福!》快閃店。現場將販售台灣首次登場貓咪大商店官方角色—「貓咪店長」、「貓咪店員」與《怪傑佐羅力》的聯名商品,以及「開運招福」主題周邊商品,並設有多項體驗展示、貓咪拍照派對,邀請玩家與粉絲和「貓咪」一起迎接好運,將喜愛的周邊商品與滿滿福氣一次帶回家!
把貓咪與福氣一起收藏!「開運招福」主題周邊與《怪傑佐羅力》聯名商品同步登場
由PONOS發行的手機遊戲《貓咪大戰爭》目前已在全球166個國家與地區推出,深受玩家喜愛。官方周邊商店「貓咪大商店」以遊戲中個性鮮明的貓咪角色為主,推出多款原創周邊商品,並自2025年11月起陸續在日本各地推出《貓咪大商店出張所 開運招福!》快閃店,獲得廣大好評。PONOS過去曾透過在台北舉辦的13週年紀念活動「貓戰之夏」及各項聯名活動,持續和台灣玩家與粉絲交流互動。本次《貓咪大商店出張所 開運招福!》快閃店首度登台,將在台南、台中接力展開,包含「開運招福」主題周邊、《怪傑佐羅力》聯名商品等首次登台的品項,還有《貓咪大戰爭》的熱門周邊在內的多款商品即將登場 ,讓中南部玩家與粉絲也能就近入手心儀的貓咪周邊。
招福好禮限量送!消費滿額送限定明信片、滑扣收納袋
快閃店同步推出會場限定滿額贈活動,凡於現場消費滿新台幣888元,即可獲得明信片1組;消費滿新台幣1,600元,即可獲得滑扣收納袋1個,讓玩家與粉絲選購喜愛的周邊,還能將限定好禮一起帶回家。明信片與滑扣收納袋各有2款設計,收納袋採隨機贈送。滿額好禮恕不累贈,數量有限,送完為止。
「貓咪」現身相見歡!貓咪拍照派對台南、台中登場
除了周邊商品與滿額好禮,快閃店也將規劃體驗展示與主題拍照區,讓玩家與粉絲感受《貓咪大戰爭》的獨特魅力與世界觀。「貓咪本人」更將於10月31日(六)及11月29日(日)分別現身台南、台中會場,透過貓咪拍照派對與粉絲近距離互動。兩場拍照派對各限30組參加,活動當日將於現場發放整理券,憑券即可參與合照,留下與「貓咪」同框的珍貴回憶。此外,參與拍照派對者只要在當天於快閃店消費滿新台幣999元,還可憑整理券折抵50元(每張限用1次),為這場與「貓咪」的相聚再添一份福氣!
【活動資訊】
1 台南「貓咪大商店出張所 開運招福!」快閃店
活動期間:2026年10月29日(四)~11月9日(一)
活動地點:MITSUI OUTLET PARK 台南
活動地址:台南市歸仁區歸仁大道101號
營業時間:11:00~21:30
2 台中「貓咪大商店出張所 開運招福!」快閃店
活動期間:2026年11月27日(五)~12月13日(日)
活動地點:Mitsui Shopping Park LaLaport 台中
活動地址:台中市東區進德路600號
營業時間:平日(週一至週五)11:00~22:00/週六、週日及國定假日10:30~22:00
※兩場活動皆可免費入場。
※現場無商品購買數量限制。
・主辦:L.E.international Corp. 麗嬰國際股份有限公司
・企劃協力・監修:PONOS株式會社
● 會場限定滿額贈
凡於會場消費達指定金額,即可獲贈《貓咪大戰爭》限定贈品。
1 消費滿新台幣888元:贈送明信片1組(共2張)。
2 消費滿新台幣1,600元:贈送滑扣收納袋1個(共2款,隨機贈送)。
※數量有限,送完為止。
※ 贈品以消費金額符合之最高級距贈送,每筆消費限贈一種贈品,不累贈。
● 貓咪拍照派對
台南及台中會場將舉辦「貓咪」特別拍照活動,每場限定30組參加。
・台南場:2026年10月31日(六)15:00~15:35
活動地點:MITSUI OUTLET PARK 台南 1F 中央廣場
・台中場:2026年11月29日(日)15:00~15:35
活動地點:LaLaport 台中 北館1F 舞台區
參加方式:活動當日11:00起,於各拍照會場依現場順序發放「拍照整理券」,每場限量30張,發完為止。
※每組限領1張整理券,同行成員可憑同一張整理券一同參與合影。
※參加特典:凡參加拍照派對者,可享當日購物滿新台幣999元折抵50元的限定優惠。每張拍照整理券限使用一次。
※拍照派對相關注意事項及詳細資訊,將陸續於《貓咪大戰爭》官方網站及官方社群平台公布。
【官方網站】:https://battlecats.club/tw/
【官方Instagram】:https://www.instagram.com/insta_nyanko_zh/
【Facebook官方粉絲團】:https://www.facebook.com/NyankoTW
【關於「貓咪大商店」】
「貓咪大商店」是手機遊戲《貓咪大戰爭》的開發營運商PONOS推出的官方周邊商店。透過玩偶、服飾、
生活雜貨等豐富多元的原創商品,展現遊戲中個性鮮明的「貓咪」們的魅力。並藉由官方直營線上商店
及期間限定快閃店,致力連結粉絲與「貓咪」們,讓粉絲隨時隨地都能感受「貓咪」們的陪伴。
貓咪大商店官方網站(日文):https://www.nyanko-daishoten.jp/
※台灣買家進入網站後可透過Buyee進行訂購及配送
貓咪大商店官方X帳號(日文):https://x.com/nyankodaishoten
【關於PONOS】
PONOS自1990年設立以來,始終如一地透過遊戲為娛樂文化的發展作出貢獻。秉持著「不只創造被需要
的,還要創造超乎想像」的理念,重視在被需要的事物中,加入只有PONOS才能創造的價值。現時以行動
裝置的遊戲開發為主要業務,代表作『貓咪大戰爭』全世界累積下載量已突破1億2,000萬次(截至2026
年9月),深受眾多玩家喜愛。
※如需引用或轉載,請務必標註引用來源並附上連結。
※僅引用或轉載圖片時,請標示權利標記「©PONOS Corp.」。
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由PONOS發行的手機遊戲《貓咪大戰爭》目前已在全球166個國家與地區推出,深受玩家喜愛。官方周邊商店「貓咪大商店」以遊戲中個性鮮明的貓咪角色為主,推出多款原創周邊商品,並自2025年11月起陸續在日本各地推出《貓咪大商店出張所 開運招福!》快閃店,獲得廣大好評。PONOS過去曾透過在台北舉辦的13週年紀念活動「貓戰之夏」及各項聯名活動,持續和台灣玩家與粉絲交流互動。本次《貓咪大商店出張所 開運招福!》快閃店首度登台,將在台南、台中接力展開,包含「開運招福」主題周邊、《怪傑佐羅力》聯名商品等首次登台的品項,還有《貓咪大戰爭》的熱門周邊在內的多款商品即將登場 ,讓中南部玩家與粉絲也能就近入手心儀的貓咪周邊。
快閃店同步推出會場限定滿額贈活動,凡於現場消費滿新台幣888元,即可獲得明信片1組;消費滿新台幣1,600元,即可獲得滑扣收納袋1個,讓玩家與粉絲選購喜愛的周邊,還能將限定好禮一起帶回家。明信片與滑扣收納袋各有2款設計,收納袋採隨機贈送。滿額好禮恕不累贈,數量有限,送完為止。
除了周邊商品與滿額好禮,快閃店也將規劃體驗展示與主題拍照區,讓玩家與粉絲感受《貓咪大戰爭》的獨特魅力與世界觀。「貓咪本人」更將於10月31日(六)及11月29日(日)分別現身台南、台中會場,透過貓咪拍照派對與粉絲近距離互動。兩場拍照派對各限30組參加,活動當日將於現場發放整理券,憑券即可參與合照,留下與「貓咪」同框的珍貴回憶。此外,參與拍照派對者只要在當天於快閃店消費滿新台幣999元,還可憑整理券折抵50元(每張限用1次),為這場與「貓咪」的相聚再添一份福氣!
1 台南「貓咪大商店出張所 開運招福!」快閃店
活動期間:2026年10月29日(四)~11月9日(一)
活動地點:MITSUI OUTLET PARK 台南
活動地址:台南市歸仁區歸仁大道101號
營業時間:11:00~21:30
2 台中「貓咪大商店出張所 開運招福!」快閃店
活動期間:2026年11月27日(五)~12月13日(日)
活動地點:Mitsui Shopping Park LaLaport 台中
活動地址:台中市東區進德路600號
營業時間:平日(週一至週五)11:00~22:00/週六、週日及國定假日10:30~22:00
※兩場活動皆可免費入場。
※現場無商品購買數量限制。
・主辦:L.E.international Corp. 麗嬰國際股份有限公司
・企劃協力・監修:PONOS株式會社
● 會場限定滿額贈
凡於會場消費達指定金額,即可獲贈《貓咪大戰爭》限定贈品。
1 消費滿新台幣888元:贈送明信片1組(共2張)。
2 消費滿新台幣1,600元:贈送滑扣收納袋1個(共2款,隨機贈送)。
※數量有限,送完為止。
※ 贈品以消費金額符合之最高級距贈送,每筆消費限贈一種贈品,不累贈。
● 貓咪拍照派對
台南及台中會場將舉辦「貓咪」特別拍照活動,每場限定30組參加。
・台南場:2026年10月31日(六)15:00~15:35
活動地點:MITSUI OUTLET PARK 台南 1F 中央廣場
・台中場:2026年11月29日(日)15:00~15:35
活動地點:LaLaport 台中 北館1F 舞台區
參加方式:活動當日11:00起,於各拍照會場依現場順序發放「拍照整理券」,每場限量30張,發完為止。
※每組限領1張整理券,同行成員可憑同一張整理券一同參與合影。
※參加特典:凡參加拍照派對者,可享當日購物滿新台幣999元折抵50元的限定優惠。每張拍照整理券限使用一次。
※拍照派對相關注意事項及詳細資訊,將陸續於《貓咪大戰爭》官方網站及官方社群平台公布。
【官方網站】:https://battlecats.club/tw/
【官方Instagram】:https://www.instagram.com/insta_nyanko_zh/
【Facebook官方粉絲團】:https://www.facebook.com/NyankoTW
【關於「貓咪大商店」】
「貓咪大商店」是手機遊戲《貓咪大戰爭》的開發營運商PONOS推出的官方周邊商店。透過玩偶、服飾、
生活雜貨等豐富多元的原創商品,展現遊戲中個性鮮明的「貓咪」們的魅力。並藉由官方直營線上商店
及期間限定快閃店,致力連結粉絲與「貓咪」們,讓粉絲隨時隨地都能感受「貓咪」們的陪伴。
貓咪大商店官方網站(日文):https://www.nyanko-daishoten.jp/
※台灣買家進入網站後可透過Buyee進行訂購及配送
貓咪大商店官方X帳號(日文):https://x.com/nyankodaishoten
【關於PONOS】
PONOS自1990年設立以來,始終如一地透過遊戲為娛樂文化的發展作出貢獻。秉持著「不只創造被需要
的,還要創造超乎想像」的理念,重視在被需要的事物中,加入只有PONOS才能創造的價值。現時以行動
裝置的遊戲開發為主要業務,代表作『貓咪大戰爭』全世界累積下載量已突破1億2,000萬次(截至2026
年9月),深受眾多玩家喜愛。
※如需引用或轉載,請務必標註引用來源並附上連結。
※僅引用或轉載圖片時,請標示權利標記「©PONOS Corp.」。