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🔥聖地牙哥教士隊（1969年成軍）：曾打進世界大賽2次（1984、1998）

🔥西雅圖水手隊（1977年成軍）：世界大賽參賽次數0次

🔥科羅拉多落磯隊（1993年成軍）：曾打進世界大賽1次（2007）

🔥坦帕灣光芒隊（1998年成軍）：曾打進世界大賽3次（2008、2020、2026）

密爾瓦基釀酒人隊在2026年世界大賽最終以系列賽4勝1敗順利抱回金盃，奪得隊史自1969年創隊以來的首座世界大賽總冠軍。這座等待了半個世紀以上的冠軍金盃，讓釀酒人隊正式脫離「0冠俱樂部」。大聯盟現存30支球團中，未曾奪冠的球隊減少至僅剩4隊。今年在美聯東區豪取98勝的光芒隊，一路過關斬將殺進世界大賽，即便在第4戰靠著延長12局再見逆轉戰局扳回一城，但在第5戰面對釀酒人王牌米齊奧羅斯基（Jacob Misiorowski），打線徹底熄火，最終只能眼睜睜看著釀酒人隊在自家拋下封王彩帶。這也是光芒隊繼2008年、2020年後，隊史第三度殺進世界大賽卻再次無緣隊史首冠。光芒隊總教練凱許（Kevin Cash）賽後難掩失望地表示：「釀酒人隊證明了為什麼他們是今年最好的球隊、也是世界第一的球隊。祝賀密爾瓦基釀酒人。雖然現在心裡很沮喪，但這群球員在整個賽季與10月季後賽展現出的凝聚力，是很特別且令人驕傲的。」隨著釀酒人隊順利封王，在大聯盟現存30支球隊中，奪冠球隊已增加至26隊，其中紐約洋基隊以27座總冠軍高居歷史第一，聖路易紅雀隊以11座排名第二，洛杉磯道奇隊、波士頓紅襪隊與奧克蘭運動家隊則各以9座並列第三。如今，大聯盟僅剩最後4支球隊仍在苦苦追尋隊史首座世界大賽冠軍，其中西雅圖水手隊甚至是唯一一支從未打進過世界大賽的球隊。