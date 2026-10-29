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對手造勢、看板滿街跑 李四川：我的成績寫在道路橋梁上

民調起伏怎麼看？李四川曝市場掃街心聲：做事的人一定要贏

接棒侯友宜不是接位置 李四川細數兩人合作建設

拋8年完成新北巨蛋城 淡海新市鎮打造AI科技重鎮

2026新北市長選戰進入最後倒數，國民黨候選人李四川與民進黨候選人蘇巧慧攻防持續升溫。李四川今（29）日接受廣播節目專訪時，談及對手擁有豐沛競選資源，頻頻舉辦大型造勢、在大街小巷設置看板，他則強調，自己過去42年的公務生涯就是最好的成績單，直言「我的看板是寫在新北29區的道路上、橋梁上」，更喊出新北29區都是自己的本命區，「404萬的市民就是力挺我的最大咖！」李四川接受資深媒體人蘭萱主持的中廣《蘭萱時間》專訪，節目於今日播出。談及選戰資源差距，李四川表示，對手擁有豐沛的競選資源，不僅大舉造勢，大街小巷也都能看到競選看板，但他認為，真正的施政成績不需要靠看板宣傳，而是市民每天走過的道路、使用的橋梁，以及生活中實際感受到的便利。李四川強調，新北市29個行政區都是自己的本命區，沒有哪個地方是所謂的深綠或深藍，因為每一區都是新北市民生活的地方。他更直言，「新北市404萬市民，就是我心目中最大咖的依靠與支持力量。」針對近期新北市長選情及民調變化，李四川分析，新北市是多元族群的縮影，經過去年大罷免後，藍綠基本盤逐漸歸隊，也有部分選民不願表態，因此民調數字起伏都會作為參考，但他更重視實際走訪基層所聽到的聲音。李四川透露，自己走遍新北29個行政區，在傳統市場掃街時，經常有民眾緊握他的手，表達對政治現況的看法，甚至有人直接告訴他「做事的人，一定要贏！」李四川認為，基層民眾已經厭倦政治人物講得天花亂墜，政策立場卻反覆改變。他強調，自己工程出身，做事講求腳踏實地，「講老實話、認真做事，做不到的絕不開空頭支票」，選舉最重要的仍是提出具體政見、解決市民問題。談到與新北市長侯友宜的關係，李四川表示，自己在公務體系服務42年，侯友宜則在新北服務16年，兩人過去曾同時擔任副市長，合作推動不少重大建設，包括第一間公共托育中心、三環三線規劃、三鶯大橋改建及新北市立美術館等。李四川也提到，淡江大橋過去一度被外界譏為「選舉橋」，當年同樣經過多方協調，才爭取核定並持續推動。他強調，重大建設不是喊口號就能完成，而是需要長期累積、跨部門協調，才能一步步落實。對於外界關注是否能延續侯友宜的施政，李四川強調，自己要接的不是侯友宜的「位置」，而是為新北市民打拚的「責任」，未來若有機會接棒，已經做好的建設會繼續維持，尚未完成的工程則會全力加速推動。至於未來新北市的發展方向，李四川提出「南有巨蛋城、北有科學城」雙引擎計畫，將延續侯友宜在樹林規劃的新北大巨蛋，並以自己過去參與台北小巨蛋興建、台北大巨蛋營運的經驗，推動新北巨蛋城，目標在8年任內完成。另一方面，李四川規劃將淡海新市鎮第二、三期打造為AI高科技產業重鎮，結合產業發展與居住機能，吸引企業進駐，也為年輕人創造更多就業機會。交通方面，李四川重申「軌道建設123」政見，希望打造雙北30分鐘核心生活圈，並推動興建「蘆社大橋」，串聯雙北AI科技產業廊帶，讓交通、產業與就業發展相互配合。此外，李四川也談及過去推動土城醫院、新店安一路等工程的經驗，坦言重大建設難免遭遇地方不同意見，唯有持續溝通才能解決問題。他並分享新店安一路土地徵收時，有民眾願意捐地，只希望留下已故丈夫姓名的故事，強調每項工程背後都有市民的期待，未來施政仍將以解決問題、為民興利為優先。