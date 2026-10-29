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中國加強境外信託課稅 富豪移民諮詢量大增

加勒比海護照最快半年到手 葡萄牙、義大利也受青睞

新加坡成亞洲首選之一 澳洲、馬來西亞吸引富裕家庭

放棄中國籍代價高 專家：諮詢增加不等於移民潮成形

隨著中國政府加強監管海外資產，越來越多中國富豪開始尋求外國護照，甚至考慮放棄中國國籍。財富管理顧問指出，北京今年7月針對境外信託推出新的稅務措施後，富裕家庭對海外移民及取得第二國籍的興趣明顯升高。不過，由於中國不承認雙重國籍，富豪若想取得外國國籍，就必須面臨放棄中國籍的重大抉擇。根據美國財經媒體CNBC報導，移民顧問公司Arton Capital執行長阿頓（Armand Arton）表示，部分中國富豪為了持有不同國家的護照，已願意放棄中國國籍，至於選擇哪個國家，則取決於個人的生活方式及商業需求。中國政府今年7月推出針對境外信託的新措施，部分收入及交易可能面臨20%的稅負，促使富裕家庭重新評估海外資產的持有及傳承方式。新加坡律師事務所Bayfront Law董事林瑞安（Ryan Lin）表示，自7月以來，考慮放棄中國國籍的富裕客戶明顯增加。他指出，過去客戶多半只是討論放棄國籍的可能性，如今則有更多人表達具體意願。移民投資顧問公司Savory & Partners表示，自7月以來，中國客戶的諮詢量增加33%；另一家業者Global Citizen Solutions則指出，相關諮詢量較去年同期成長近40%。多家財富管理公司也觀察到類似趨勢。Farro Capital共同創辦人提布雷瓦爾（Manish Tibrewal）表示，自7月以來，積極研究取得外國國籍的中國家庭數量，已遠超過去年實際完成申請程序的家庭數。不過，專家提醒，放棄中國國籍不代表過去的稅務責任就會自動消失，部分人士仍可能需要就先前的資產收益繳稅。對於希望盡快取得外國護照的中國富豪而言，加勒比海國家成為熱門選擇。包括安地卡及巴布達等國，都提供投資入籍計畫，符合資格的申請人可透過指定投資或捐款取得國籍。提布雷瓦爾表示，加勒比海部分國家的入籍程序最快可能在6個月內完成，相較於歐洲及美國通常需要先取得居留資格、再申請歸化，速度明顯較快。阿頓指出，許多富豪取得外國護照，並非為了永久移居當地，而是希望提高國際旅行、經商及安排海外生活的彈性。至於不願放棄中國國籍的富豪，則更傾向透過長期簽證或居留許可，建立跨國生活據點。在歐洲，葡萄牙仍是熱門選擇之一，其黃金簽證計畫允許符合條件的投資人取得居留資格，未來也可能循相關規定申請入籍。義大利則憑藉特定新移居者適用的稅務優惠、國際學校及金融服務，吸引富裕家庭。匈牙利也逐漸受到關注，符合資格的申請人可透過至少25萬歐元（約29萬美元）的指定投資，申請長期居留許可。在亞洲，新加坡因政治環境穩定、財富管理產業成熟、國際學校資源豐富，加上地理位置鄰近中國，持續吸引中國富裕家庭。部分家庭採取分階段策略，先透過加勒比海投資入籍計畫取得外國國籍，再申請新加坡永久居留權，長期則希望進一步取得新加坡國籍。不過，顧問提醒，新加坡歸化入籍須經政府審核，並非取得永久居留權後就能保證獲得國籍。澳洲則因教育資源及生活品質，成為重視子女成長環境的家庭選項。馬來西亞的吉隆坡及檳城，也因生活成本相對較低、華語社群成熟，以及國際學校資源，逐漸受到中國家庭青睞。此外，泰國長期居留簽證、阿根廷，以及塞爾維亞、北馬其頓、保加利亞等東歐國家，也開始進入部分富裕家庭的考慮名單。儘管海外護照需求升溫，但對於事業及財富仍高度依賴中國市場的富豪而言，放棄中國國籍仍是重大犧牲。林瑞安指出，目前較願意採取這一步的富裕人士，通常已將大部分資產及商業活動轉移至海外，與中國境內的業務連結相對較少。阿頓也提醒，諮詢海外居留、規劃取得外國護照，以及帶著全家實際移居國外，是三種不同層次的決定。因此，雖然相關諮詢量明顯增加，但不代表這些中國富豪最終都會放棄國籍，或真正搬離中國。對不少人而言，取得海外居留身分或外國護照，更重要的目的仍是分散風險，為未來保留更多選擇。