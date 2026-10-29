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▲ 釀酒人世界大賽26人名單中有多達14人是透過交易取得，精準的操盤眼光成為奪冠的最強後盾。（圖／美聯社／達志影像）

▲透過三方交易來到密爾瓦基的攻守樞紐康崔拉斯(William Contreras)(圖右)，已成為球隊不可或缺的核心戰力。（圖／美聯社／達志影像）

2026年MLB世界大賽正式落幕，密爾瓦基釀酒人以4勝1敗的壓倒性姿態擊退坦帕灣光芒，高捧隊史首座金盃。回顧國聯冠軍賽，他們更是以4連勝無情橫掃了坐擁大谷翔平的洛杉磯道奇。最令全世界震撼的，並非他們贏得了金盃，而是這支本季團隊薪資僅1.462億美元、全聯盟排名第19的小市場球隊，竟擊潰了團隊薪資高達3.39億美元的道奇帝國。在季前各方運彩盤口與奪冠賠率全面看衰的情況下，釀酒人用26人名單中高達14名的交易戰將，向世人完美展示了大市場的無上限銀彈，絕對不是通往榮耀的唯一捷徑。道奇近年來憑藉著雄厚財力，瘋狂囤積大谷翔平、貝茲(Mookie Betts)與弗里曼(Freddie Freeman)等頂級球星，長期霸佔大聯盟最具競爭力的戰力制高點。然而在今年國聯冠軍賽的舞台上，釀酒人卻以4連勝將道奇無情橫掃，隨後更在世界大賽以4勝1敗擊敗光芒，完成隊史首冠壯舉。根據美國權威媒體《Sporting News》的統計，釀酒人2026年團隊薪資僅約1.462億美元，支出足足只有道奇3.39億美元的43.1%。等於釀酒人用不到道奇一半的成本，打造出了一支能在短期賽制中正面摧毀金錢帝國的無敵艦隊。這並非否定高薪陣容的價值，道奇過去的成功已證明財力能顯著提升爭冠下限；但釀酒人今年的神話則證明了，在充滿變數的季後賽割喉戰中，無窮的資金並不等於必然的勝利。釀酒人的建隊哲學遠比單純的「省錢」更具戰略深度。攤開他們世界大賽的26人名單，竟有多達14名球員是透過交易取得，8人來自自家選秀，僅有4人是透過簽約加盟。而在這4名簽約球員中，只有1人屬於一般大聯盟級別的自由球員簽約，其餘皆來自國際業餘球員市場。這意味著球團徹底放棄了在自由市場與豪門競逐天價球星的玩法，轉而透過精準的交易眼光與完善的農場養成來累積爭冠資本。例如攻守樞紐康崔拉斯（William Contreras)，正是2022年在一筆涉及亞特蘭大勇士與奧克蘭運動家的三方交易中被發掘；球隊領袖葉力奇（Christian Yelich）則是2018年從邁阿密馬林魚交易而來的基石。就連封王戰的守護神梅吉爾（Trevor Megill），也是2023年透過交易從明尼蘇達雙城找來的後援投手。這群原本散落各地的拼圖，在密爾瓦基的體系中完美找到了能發揮極致戰力的戰略定位。談到釀酒人的奪冠之路，絕對不能忽略2024年那筆震驚聯盟的交易案。當時球隊果斷將當家王牌投手伯恩斯(Corbin Burnes)送往巴爾的摩金鶯，換回內野手歐提茲(Joey Ortiz)、左投霍爾(DL Hall)及珍貴的選秀權。對小市場球隊而言，在頂級球星即將投身自由市場前將其交易，往往被外界解讀為削弱戰力甚至是步入重建的絕望之舉。但釀酒人制服組的策略格局卻截然不同，他們利用即將失去長期控制權的高價資產，換回了具備多年控制權且充滿成長空間的年輕戰力。歐提茲與霍爾最終雙雙擠進2026年世界大賽名單，成為奪冠陣容中不可或缺的核心拼圖。這套操盤邏輯完美示範了小市場球隊如何在適當時機將即戰力變現，藉此無限延長球隊的爭冠週期。若只有靈活的交易手腕卻缺乏培養年輕球員的底蘊，釀酒人絕對無法走到今天。22歲的超級外野手丘里奧(Jackson Chourio)當年透過國際業餘球員市場加盟，本屆世界大賽5戰狂敲11支安打寫下系列賽新猷。同樣年僅22歲的農場自製游擊手普拉特(Cooper Pratt)，更是在G2擊出逆轉安打、G4轟出超前全壘打，G5封王戰再繳出2安打2打點的統治級表現。這證明了球團不僅具備發掘天賦的慧眼，更能讓這批新秀在最高壓的舞台上承擔決定冠軍歸屬的勝負重任。這座冠軍金盃並非單純的「小市場戰勝金錢棒球」，畢竟光芒的團隊薪資甚至比釀酒人更低，這說明了冠軍從來不是單純取決於誰花得少，而是誰能將資源最大化，打造出最具化學效應的完整陣容。釀酒人用例行賽103勝59敗、季後賽11勝2敗的碾壓級戰績，向全世界證明：當一支球隊清楚知道該交易誰、培養誰，並將戰術配置發揮到極致時，即使陣中沒有大谷翔平，依舊能傲視全球，站上世界棒球的最巔峰。