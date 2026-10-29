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李碩彬自爆罹患血癌！前女助理上班第一天就被問生辰八字

李男當時宣稱自己罹患血癌、裝有人工血管

在台灣想要賺大錢，除非灰色或黑色地帶產業，才可能真的很有錢，只是看妳的底線在哪？能不能接受。」

▲李碩彬開公司應徵女助理，近日因殺妻詐保案遭羈押禁見，有曾經應徵過的前女助理出面爆料他的惡行。（圖/李碩彬臉書）

李碩彬「曾幫2女財富自由」！詐領保險金手法爆出：教妳裝可憐、善用妳的身材

大概25歲就可以直接退休，我敢跟妳保證這筆錢，光是利息能讓你月入30萬，妳敢不敢賭？」

兩人都是外貌姣好，目測年齡約20歲上下

，「然後讓他愛你、談戀愛最後結婚，越早結越好，妳可以提出保保險，壽險跟意外險，保費寫到最高，受益人寫妳自己。」

▲李碩彬（灰衣男）詐領高額保險金手法被前女助理全盤爆料，還宣稱自己幫2個年輕女子財富自由賺到錢。（圖/檢方提供）

，等結婚一年後，妳老公就會出意外死掉，就可以領到一筆鉅額保險費。」

「我再教妳怎麼說怎麼做，怎麼去裝可憐」、「妳這張臉在水準之上，很容易成功的，一定更容易辦到，妳要好好善用妳的臉蛋跟身材」。

38歲的台灣女子井雲蓉參團赴日本旅遊，結果遭到同團楊閔涵持刀殺害，陳屍在日本河口湖飯店，背後竟然是29歲丈夫李碩彬「殺妻詐保」的陰謀，消息震撼台日。然而李碩彬前女助理也出面透露，自己曾經應徵過李男公司，李男要他跟男生假結婚詐領高額保險，甚至還秀出戰績表示曾經幫2名年輕女生賺到錢，口出狂言「妳要善用這張臉，還有妳的身材」、「我會教妳怎麼裝可憐」，讓前女助理看到河口湖案新聞時感覺到非常可怕。根據《鏡週刊》報導，一名曾經應徵過李碩彬公司的前女助理出面，透露自己也是透過網路應徵李男公司，，無法彎腰或搬重物，因此希望聘請一位能處理家務、資料與日常事務的「私人管家」，而非透過仲介雇用看護。前女助理一開始上班第一天都很正常，李碩彬閒聊時還問前女助理八字，說自己比較迷信「怕我剋到他」，後來又說很少遇到「跟他差不多命格的，所以願意投資她」。沒想到話鋒一轉，李碩彬試探詢問：「假設妳現在跟我一樣有錢，妳不會想創業之類的嗎？前女助理也說：「只要不要叫我去殺人或做犯法的事，我應該都能接受。」李碩彬接著說：「如果今天有一個機會，可能要妳去賭一把，賭贏了，前女助理雖然感到困惑，但也認為自己就算敢賭，也要看情況，不可能做出傷天害理的行為。李碩彬接著拿出兩個女生的IG給前女助理看，，李碩彬稱曾以類似方式幫助兩位「助理妹妹」賺到錢。接著公開自己的詐保手法，要前女助理去找一個男生更可怕的是，李碩彬還直接說：「如果對方有疑慮，妳也可以說互寫對方名字，讓對方沒有戒心李碩彬還告訴前女助理，保險公司那邊到時候會調查妳，前女助理聽完後感到非常震驚，第一天做完之後就立刻提出離職，所幸最後兩人不再聯絡，只不過這半年來她仍然不斷猶豫是否要報警，沒想到井雲蓉就發生悲劇，前女助理也心有餘悸地說：「為什麼一個人，可以把另一條人命看得這麼輕？我不願意去傷害無辜，更遑論一條人命！」