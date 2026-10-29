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俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）週三於莫斯科舉行的俄非峰會上，公開讚揚馬斯克（Elon Musk）是「真正的天才」，並證實俄方正就衛星通訊技術與馬斯克保持「密切聯繫」。與此同時，五角大廈監察長已正式拒絕國會兩黨要求調查「烏克蘭軍用星鏈（Starlink）遭故意限速」的請求，讓馬斯克、川普政府與克里姆林宮之間錯綜複雜的關係再次成為全球焦點。普丁是在發表俄羅斯自研低軌衛星網際網路計畫「Rassvet」時提到馬斯克。普丁表示，「他（馬斯克）是一個天才，一位真正的天才。我們與包含馬斯克先生在內的美國夥伴保持著密切聯繫」。普丁強調，俄方與馬斯克保持溝通至關重要，以確保Rassvet衛星與SpaceX旗下的Starlink不會在軌道上互相干擾。「儘管存在種種政治分歧，我們與美國夥伴仍珍惜這份互惠合作，並正為此共同努力」。俄羅斯駐南非大使館隨後也發文證實，稱 Rassvet是「俄羅斯版的Starlink」，代表俄國在該領域邁出的第一步，並重申俄方在航太領域與美國及馬斯克維持密切溝通。目前SpaceX已部署約1萬3000顆Starlink衛星；相比之下，根據線上衛星追蹤數據，俄羅斯的Rassvet目前在軌運行衛星僅有數十顆。就在俄羅斯對馬斯克釋出善意之際，烏克蘭軍方上週軍用級Starlink系統突然遭遇大幅限速，導致基輔防禦部署遭受嚴重打擊，馬斯克隨後坦承這是SpaceX採取的限制措施。針對此事件，美國參議院共和黨議員提利斯（Thom Tillis）與民主黨議員沙欣（Jeanne Shaheen）等9位跨黨派參議員，日前致函國防部監察長莫林（Platte Moring），要求立即對烏克蘭星鏈服務受限一事展開獨立調查。然而，監察長莫林於週二正式回絕了調查請求，指稱國會議員應轉向美國空軍及太空軍尋求解答。對此，沙欣發表聲明表達強烈不滿，「監察長顯然決定不調查烏克蘭平民所依賴的衛星通訊中斷事件，這令人深感擔憂。川普政府與SpaceX對於導致這次中斷的原因說法矛盾，不僅削弱了烏克蘭的防禦，更讓美國在烏人員承受不必要的風險」。而五角大廈監察長辦公室則再度回應表示，若之後有發現新的線索，可能會重新考慮不予調查的決定。俄烏戰爭快要滿五周年，美俄關係近期出現柳暗花明的轉折。美國總統川普（Donald Trump）本月稍早表示，他已與俄羅斯達成進口柴油的協議，以緩解因伊朗戰爭而飆升的美國國內油價，隨後更撤銷即將生效的部分對俄制裁方案。俄羅斯在不久後便放了一名美國公民，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）為此公開讚美普丁為「人道主義者」。烏克蘭星鏈遭到降速之後，普丁大讚馬斯克是天才，這一系列的互動以及背後隱含的地緣政治版圖變化，引發國際社會高度關注。