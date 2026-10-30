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地方期盼20年，平鎮車站10月提早6年通車啟用，終結居民過去須轉乘中壢站搭火車的不便，也可望分流中壢站人潮、提升在地運輸機能。桃園鐵路地下化為目前正在進行的重大工程，北起新北市鶯歌區鳳鳴里平交道北側，南至平鎮台66線附近，全長約19.1公里；地下化後將改建原本桃園、內壢、中壢三座車站，另增設鳳鳴、中路、桃園醫院、中原與平鎮五座新車站，其中，平鎮臨時車站日前正式啟用，提前完善南桃園交通路網。信義房屋平鎮店專員李勁慧表示，過去平鎮居民若要搭火車，均需先搭公車到中壢站，不僅多一次轉乘，中壢車站尖峰時段人流也十分驚人，平鎮車站通車，將火車機能帶進平鎮地區，不僅通勤族更加便利，也可分流中壢站人潮；尤其平鎮車站位置近平鎮國高中，無論是學生或家長接送，都十分方便。重大交通建設是否同步帶動周邊房市？李勁慧說明，平鎮車站周邊有部分中古大樓與華廈，但絕大多數仍是中古透天產品，釋出量相對有限，以目前行情來說，透天總價落差大，若地坪較大、約30坪左右，總價在2000萬左右，若屋齡40年以上，總價可控制在1000萬左右，整體來說，透天平均成交總價在2000萬上下；若是屋齡30年大樓，如「美麗星城」，平均成交單價在25萬，屋齡較新，如12年的「河美御景」約30萬，2年左右的「站前馥樂」則約37~38萬。她也指出，現在的行情其實是113年以來，「提早反映」後的價格區間，多數是買方對交通建設有信心，除了台鐵地下化，還有正在規劃中的捷運橘線題材。不過，這一年多以來因政府限貸令等措施，雖賣方對價格仍有堅持，但買方觀望期拉長，成交速度有放緩。而因平鎮車站周邊釋出量有限，李勁慧建議，有意在附近購屋的買方，也可稍擴大範圍，若到騎車距離5~10分鐘的延平路上，或是文化國小附近，釋出量相對會比較多。