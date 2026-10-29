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評比項目 數據表現與紀錄 關鍵戰略價值與歷史意義 系列賽打擊數據 21打數8安打、打擊率.381、4分打點、OPS .864 中心打線定海神針，G5敲關鍵二壘安打奠定勝基 本壘防阻能力 累積4次阻殺成功（前3戰抓3次） 瓦解光芒原先11盜全成優勢，近33年來首人 ABS電子好球帶挑戰 13次挑戰成功10次（成功率高達76.9%） 精準判讀球路，多次逆轉球數直接創造三振機會 歷史地位榮譽 史上第8位捕手世界大賽MVP 繼2015年裴瑞茲後首人；同年奪WBC與MLB雙冠

2026年MLB世界大賽圓滿落幕，密爾瓦基釀酒人在G5以4：1擊敗坦帕灣光芒，系列賽4勝1敗奪下隊史首冠，世界大賽最有價值球員（MVP）正式由28歲主戰捕手康崔拉斯（William Contreras）強勢奪下！儘管隊友丘里奧（Jackson Chourio）5戰敲11安刷新歷史紀錄、新星普拉特（Cooper Pratt）屢建奇功，康崔拉斯仍憑藉5戰打擊率.381、4分打點的火力，加上4次關鍵阻殺重挫光芒速度戰，以及高達76.9%的「神級ABS好球帶挑戰成功率」，攻守全能主宰戰局，成為大聯盟史上第8位獲選世界大賽MVP的傳奇鐵捕。康崔拉斯本屆世界大賽21打數狂敲8支安打，繳出打擊率.381、OPS .864及4分打點的亮眼數據，是釀酒人中心打線最穩定的輸出核心。在關鍵G5封王戰中，球隊前5局僅以2：0領先，六局上隊長葉力奇（Christian Yelich）挨觸身球保送後，康崔拉斯隨即逮中光芒投手投球，一棒掃出左外野帶有1分打點的二壘安打拉開比分，隨後再靠隊友高飛犧牲打跑回第4分，成為徹底撲滅光芒反撲氣焰的關鍵功臣。光芒今年季後賽原先以速度戰見長，世界大賽前11次盜壘嘗試百分之百成功，卻在本壘板後方撞上康崔拉斯這堵高牆。G1他先後在第5局抓到小梅薩（Víctor Mesa Jr.）盜三壘，第6局再上演三振阻殺雙殺守備；系列賽前3戰抓到3次阻殺，更是自1993年達爾頓（Darren Daulton）以來首位達成此紀錄的捕手。整系列賽繳出4次阻殺，迫使高度仰賴速度的光芒完全不敢輕舉妄動，瓦解對手核心戰術。除了傳統守備，康崔拉斯對ABS電子好球帶系統的精準判讀更堪稱「隱形外掛」。他在系列賽提出13次好壞球挑戰，竟然成功推翻判決多達10次，成功率高達76.9%；多次在落後球數下成功將壞球改判好球，直接替投手製造三振。總教練墨菲（Pat Murphy）盛讚他是球隊無可取代的靈魂；成為史上第8位捕手MVP的康崔拉斯，繼3月代表委內瑞拉奪下經典賽首冠後，如今再度登頂世界之巔，寫下捕手生涯最璀璨的一頁。