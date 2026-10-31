信義居家公布2026年前三季熱門居住服務排行榜，室內設計連三季穩居冠軍，但最大黑馬是包租代管，從第五名一舉衝上第二，防水、搬家需求同樣維持高檔。
信義居家分析，現代人注重整體風格搭配，進行室內設計時以全屋裝潢為主流，代表民眾有裝修需求時，傾向尋求專業團隊進行整體規劃與施工，因此讓室內設計在2026年每季都位居最熱門服務；此外，「局部裝修」也擠進熱門服務前十名，其中詢問度最高的前三大項目分別為水電重拉、衛浴與廚房。信義居家也說明，中古屋翻新未必需要一次到位，可依屋況、預算及實際生活需求作考量，決定全面翻新或優先改善特定空間。
防水工程同樣是前三季熱門服務，第二、三季更分別高居第二與第三名。信義居家根據訂單狀況分析，防水需求主要來自兩類客群：第一類源自房屋出售前的屋況整理，屋主希望在委託售屋前處理好滲漏水等管線問題，既能提升房屋交易價值，也是對買賣雙方的責任保障；第二類則是居住期間的自主翻修，解決壁癌與滲漏水困擾。由此可見，防水工程不只用於日常維護，更是房屋交易前後提升屋況賣相的重要環節。
優質搬家亦展現極高黏著度，連續三季穩居熱門服務前五名，第一季更高居第二。信義居家表示，搬家時間除了與購屋、租屋及工作調動有關，也常受到傳統民俗習慣影響，例如部分民眾希望在農曆年前完成入厝，或避開農曆七月搬遷，使不同期間的服務關注度有所變化。
另一項值得關注的服務，是包租代管從第二季第五名竄升至第三季第二名。信義居家指出，包租代管是近年備受關注的租賃服務，屋主尋找相關業者時高度重視專業度與信譽，信義居家以居住生活服務為核心，服務的客群也有房屋出租及資產管理等延伸需求，也帶動相關服務的關注度。
除了裝修與修繕，居家清潔也是熱門服務，反映消費者越來越重視入住後的清潔與居住品質，統計近一年服務數據，裝潢後細清、大掃除及空屋清潔合計占比近七成，反映民眾重視入住及交接前的環境整潔；鐘點清潔與定期清潔則占約一成，也代表專業清潔服務協助民眾減輕家務負擔、維護居住品質，已逐漸融入日常。
因應中古屋裝修與年末整理需求，信義居家將於 11 月 14 日於信義學堂舉辦「中古屋翻新」免費講座，並同步推出年終清潔優惠，詳情可至信義居家官網查詢。信義居家整合設計裝潢、搬家清運、清潔除蟲、家居設備、局部修繕及生活金融等六大類服務，持續協助民眾從購屋到入住，更有方向地規劃適合自己的居住方案。
2027年終大掃除活動頁：https://livinglife.com.tw/mkt/2027clean
信義居住生活講座活動頁：https://livinglife.com.tw/olmkt/livinglife-lecture
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防水工程同樣是前三季熱門服務，第二、三季更分別高居第二與第三名。信義居家根據訂單狀況分析，防水需求主要來自兩類客群：第一類源自房屋出售前的屋況整理，屋主希望在委託售屋前處理好滲漏水等管線問題，既能提升房屋交易價值，也是對買賣雙方的責任保障；第二類則是居住期間的自主翻修，解決壁癌與滲漏水困擾。由此可見，防水工程不只用於日常維護，更是房屋交易前後提升屋況賣相的重要環節。
另一項值得關注的服務，是包租代管從第二季第五名竄升至第三季第二名。信義居家指出，包租代管是近年備受關注的租賃服務，屋主尋找相關業者時高度重視專業度與信譽，信義居家以居住生活服務為核心，服務的客群也有房屋出租及資產管理等延伸需求，也帶動相關服務的關注度。
除了裝修與修繕，居家清潔也是熱門服務，反映消費者越來越重視入住後的清潔與居住品質，統計近一年服務數據，裝潢後細清、大掃除及空屋清潔合計占比近七成，反映民眾重視入住及交接前的環境整潔；鐘點清潔與定期清潔則占約一成，也代表專業清潔服務協助民眾減輕家務負擔、維護居住品質，已逐漸融入日常。
因應中古屋裝修與年末整理需求，信義居家將於 11 月 14 日於信義學堂舉辦「中古屋翻新」免費講座，並同步推出年終清潔優惠，詳情可至信義居家官網查詢。信義居家整合設計裝潢、搬家清運、清潔除蟲、家居設備、局部修繕及生活金融等六大類服務，持續協助民眾從購屋到入住，更有方向地規劃適合自己的居住方案。
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