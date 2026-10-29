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免費磨刀一把市價150至200元 另涉餐會招待選民

檢方認涉選罷法、個資法 廖宜琨凌晨遭聲押

澳洲海歸、廖本煙之子 正爭取議員三連任

民進黨籍新北市議員廖宜琨遭檢舉，涉嫌在選區提供免費磨菜刀服務及舉辦餐會招待選民，新北地檢署昨指揮調查局新北市調查處兵分多路搜索、約談，廖宜琨今（29）日凌晨近3時移送新北地檢署複訊。檢察官訊後認為，廖宜琨及許姓服務處主任涉犯《公職人員選舉罷免法》投票行賄及《個人資料保護法》等罪嫌重大，且有勾串共犯、證人及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見；廖宜琨胞兄、樹林區農會理事長廖宜信則獲80萬元交保，其餘8名被告分別以5萬元至50萬元不等交保。廖宜琨競選團隊今年6月至9月間組成「宜琨磨菜刀隊」，前往選區內多個社區替民眾免費磨菜刀。檢調接獲檢舉後進行查證，並派員了解市場行情，認為依菜刀大小不同，單次磨刀市價約為150元至200元。除免費磨刀外，檢調也接獲檢舉，指廖宜琨陣營疑在選區舉辦多場餐會，免費招待具有投票權的選民飲宴，餐費每人價值約500元，檢方因此朝是否涉及以不正利益換取選民支持方向偵辦。檢方昨上午指揮調查局新北市調查處搜索廖宜琨服務處等多處地點，並帶回廖宜琨、胞兄廖宜信、許姓服務處主任等11名被告，另通知數十名相關人士到案說明。廖宜琨直到今凌晨近3時才被移送新北地檢署複訊，當時戴著口罩、眉頭深鎖，面對媒體提問並未回應。檢察官複訊後認為，廖宜琨與許姓服務處主任涉嫌對有投票權之人行求不正利益，約使其為一定投票權行使，另涉及非法利用個人資料等罪嫌，且犯罪嫌疑重大，有事實足認存在勾串共犯、證人及逃亡之虞，因此向法院聲請羈押禁見。廖宜琨是前民進黨立委、前新北市議員廖本煙之子，13歲赴澳洲求學，取得昆士蘭科技大學經濟、會計雙學士，以及格里菲斯大學財務規劃碩士學位，並取得CFA特許金融分析師資格，曾任職澳洲國家銀行。他返台投入政壇後，分別於2018年以2萬2975票首度當選新北市議員、2022年以1萬8824票連任，選區涵蓋土城、樹林、三峽及鶯歌。值得注意的是，廖宜琨今年初也曾因競選看板遭AI變造引發爭議，檢警後續查出，同黨議員卓冠廷服務處一名前黃姓助理涉嫌將變造圖片發布至LINE群組，黃女其後遭依個資法及散布文字誹謗等罪嫌起訴。