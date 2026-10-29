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還記得美麗妄娜嗎？在YouTube擁有超過85萬訂閱人數的超正妹網紅，頻道已經停更將近五年，近日，她的頻道無預警公開新片，透露自己過去因為年紀小，不懂得人情世故，這些年已經沉寂許多，現在將回歸網路世界拍片，分享自己的生活給大家看。美麗妄娜擁有漂亮的臉蛋以及魔鬼身材，過去靠「真理系列」等無釐頭系列影片走紅，但也因此惹了不少禍上身，其中她為了製作「世界上最長吸管」買下50包吸管，被批評浪費資源，還被冠上「女版小玉」稱號。另一個爭議最大的事件則是聖誕交換禮物，跟其他YTR一起參加交換禮物企劃時，她直接躲進行李箱中當禮物，登場後拿雞蛋砸艾瑞絲的頭，還用人家衣服擦手，一連串舉動被罵爆，還被質疑是霸凌，為此她事後出面道歉。除了影片爭議，美麗妄娜的感情狀態也受到關注，她離開烏鴉創立的「惡棍娛樂」後，曾被烏鴉發文影射她劈腿，並且有一陣子開始大尺度直播，爭議不斷，直到她宣布停更頻道，並飛到美國生活。至於消失的這些日子，美麗妄娜在最新「我重生了！消失的這些日子我死了五年」影片中，提到自己年紀輕輕就成為網紅，當時還沒能力承受輿論壓力，身心狀態也受到影響，甚至因為害怕犯錯而不敢再拍片，經過這段沉澱，她表示自己變得更成熟，也更清楚想要什麼，決定重新拿起攝影機，回到熟悉的YouTube舞台。