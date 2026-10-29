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▲《嫁金釵》劇情進入最後高潮，官方今公布最新追劇日曆。（圖／嫁金釵微博）

由田曦薇、閆桉主演的陸劇《嫁金釵》霸榜Netflix熱播冠軍，隨著劇情進入最後高潮，官方今（29）日也公布最新追劇日曆，全劇預計於11/10迎來大結局，而優酷VIP、SVIP會員可於11/3搶先解鎖，讓許多觀眾直呼：「好快呀，捨不得」、「我離不開你…不要這麼快結局啊。」不過每天更新一集也讓網友們等不及，忍不住哀嚎：「好燒心的進度」、「為什麼要這樣更新，好累。」另外也有人發現最新追劇日曆中，11/4至11/6將停止更新3天，讓劇迷崩潰不已。《嫁金釵》劇情高潮迭起，不少人也開啟追劇模式，不過從第14集開始每日僅更新一集，讓許多劇迷哀嚎：「太過份了，永遠搞這齣」、「一天播出一集搞啥呢！」今日官方則公布最新追劇日曆，全劇預計於11/10迎來大結局，優酷SVIP會員可提前一天收看。另外，等不及的觀眾，則可走捷徑解鎖官方推出的「直通大結局」方案，在11/3就能一口氣看完30集。大結局日期一出，瞬間登上微博熱搜，網友們紛紛表示：「捨不得嫁金釵」、「不要這麼快結局啊」、「一直單更到大結局」、「捨不得看完，捨不得小田演的魏嬈」、「每天一集都搞死我了」、「每天單更啊啊啊 超前點播我來啦。」不過也有人發現11/4至11/6將停止更新3天，讓劇迷更加崩潰，直呼：「還斷更，這三天該怎麼熬啊！」、「一天一集已經很過分了，中間還停了3天。」不過Netflix則顯示，從23集開始依舊是一天播出一集。《嫁金釵》播出後討論度狂飆，不僅霸榜Netflix熱播冠軍，至19集已經有150個廣告贊助，而該劇自開播以來劇情緊湊、不拖泥帶水，讓人一看就完全淪陷，收視更是碾壓肖戰《小城良方》、孟子義《尚公主》，播放量已經破8億，因此不少人也擔心《嫁金釵》結局後會陷入劇荒。