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山上天氣轉涼 盧秀燕當場叮嚀江啟臣「加個外套」

台北市長蔣萬安昨晚因身體不適，臨時取消所有預排行程，身兼競選總部主委的台中市長盧秀燕今（29）日透露，蔣萬安早在颱風來襲時就已感冒，還連續多天抱病勘災、坐鎮指揮，直到病情加重，才在競選總幹事羅智強要求下休息。盧秀燕也提醒蔣萬安要好好治療、早日康復，隨後更轉頭叮嚀陪同上山的台中市長候選人江啟臣：「你要加個外套！」一句話流露關心。盧秀燕昨、今兩天進行任內最後一次和平專案，前往梨山、舊佳陽等部落視察，今天上午並主持和平衛生所重建工程啟用典禮。媒體詢問她是否了解蔣萬安因身體不適取消選舉行程的狀況，她也分享蔣萬安近期抱病工作的情形。蔣萬安抱病勘災好幾天 盧秀燕：病情已經很嚴重盧秀燕透露，蔣萬安從上星期颱風來襲時就已經感冒，期間仍連續三、四天抱病坐鎮指揮、冒雨勘災，身體狀況因此受到影響。她表示，蔣萬安平時行程相當多，即使身體不舒服，大家勸他休息，他也不願意停下來，直到昨天病情已經相當嚴重才取消行程。盧秀燕表示，這次特別感謝競選總幹事羅智強，昨晚堅持要求蔣萬安休息，並取消原定行程。她認為，這項決定是正確的，不能因為忙於工作就忽略身體狀況。「我覺得這個決策是對的，小病不醫就會變成大病，非常地嚴重。」盧秀燕也希望蔣萬安能儘快接受治療、充分休息，早日恢復健康，避免因為持續操勞而讓病情惡化。談完蔣萬安的身體狀況後，盧秀燕轉頭看向一旁陪同視察、穿著短袖的立法院副院長、國民黨台中市長候選人江啟臣，「我也叮嚀你，你要加個外套。」江啟臣也當場允諾，若他當選台中市長，未來將邀請盧秀燕一起參與和平專案。