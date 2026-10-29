台股今（29）日「開低走低」，盤中不僅失去47000點，更一度下跌至46055點，展開46K保衛戰。截至12時15分，台股下跌869點，跌至46165點，成交量為5961億元。台積電（2330）盤中下跌30元，來到2395元，失守2400元關卡。
類股方面，玻璃、光電、油燃氣、電子零組件跌幅深，分別下跌5%、4.6%、3.5%、3.4%，其中台玻（1802）下跌5.4%、大立光（3008）下跌7.1%、台達電（2308）跌5.4%。
而生醫、金融類股發揮撐盤效果，藥華藥（6446）漲4.1%、中信金（2891）漲2.1%。
台股漲幅排行，大甲（2221）、穩懋（3105）、智晶（5245）漲停；智原（3035）、尚茂（8291）漲幅大。
跌幅排行，瀚宇博（5469）、聯電（2303）、玉晶光（3406）、頎邦（6147）、精測（6510）跌幅深。
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而生醫、金融類股發揮撐盤效果，藥華藥（6446）漲4.1%、中信金（2891）漲2.1%。
台股漲幅排行，大甲（2221）、穩懋（3105）、智晶（5245）漲停；智原（3035）、尚茂（8291）漲幅大。
跌幅排行，瀚宇博（5469）、聯電（2303）、玉晶光（3406）、頎邦（6147）、精測（6510）跌幅深。