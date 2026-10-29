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前立委沈富雄日前在政論節目《少康戰情室》分析，蔣萬安若無法在10月31日的電視辯論中明顯勝過沈伯洋，「那這場選舉就結束了！」不過，他隨後又大讚蔣萬安競選總部成立大會的表現得體，甚至給出96分高分，還認為辯論根本不需要他人指導，沒想到談話過程卻遭主持人趙少康一句話當場反擊，意外成為節目亮點。沈富雄表示，原本認為電視辯論將是台北市長選戰的關鍵戰役，但看完蔣萬安競選總部成立大會後，他認為勝負關鍵可能提前5天出現。沈富雄大讚蔣萬安當天講得漂亮，還形容其他重量級人物的「綠葉效應」，遠不及蔣萬安這朵「紅花」的表現。他認為，蔣萬安目前的氣勢與表達能力已經到位，辯論前不需要再找人指導，只要維持自信狀態即可。除了力挺蔣萬安，沈富雄也將矛頭指向沈伯洋近期主打的「洋流」群眾動員，稱相關群眾運動若操作過度，反而可能逐漸「接近泡沫化」；接著，他更給出建議，蔣萬安團隊只要細聽沈伯洋最近這幾天離譜的發言，就大有發揮的餘地。不過，這番分析與沈富雄先前提醒藍營不能低估沈伯洋「洋流」的說法形成對比，再度引發外界關注。談到外界建議找政壇大佬幫蔣萬安訓練辯論時，沈富雄更直接指著趙少康說：「他們都要是你啊！」接著又自嘲：「我這個也跟你差不多，我是好為人師，喜歡訓練人家，喜歡給人家指指點點⋯⋯」沒想到趙少康立刻潑冷水說道：「我沒有你那麼喜歡好為人師。」沈富雄聽了瞬間表情失守，略顯尷尬地笑著急解釋：「不不不！這社會自有公評。」也讓現場氣氛變得微妙了起來。