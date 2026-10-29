蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）曾在2010年公開批評觸控筆電不符合人體工學，認為長時間伸手操作螢幕容易造成手臂疲勞，因此MacBook多年來始終不支援螢幕觸控，不過，蘋果28日卻正式發表首款觸控螢幕MacBook Pro，蘋果執行長John Ternus接受外媒《WIRED》專訪時，親自解釋為何16年後改變立場，關鍵包括OLED顯示技術成熟、硬體設計突破，以及年輕創作者的使用習慣改變。
賈伯斯16年前反對觸控筆電
回顧2010年10月20日，賈伯斯在蘋果「Back to the Mac」發表會上，談到為何不把iPhone、iPad的觸控功能直接搬到MacBook。他表示，蘋果曾進行大量使用者測試，結果發現垂直螢幕並不適合長時間觸控操作。賈伯斯當時直言，觸控筆電展示起來雖然吸引人，但使用一段時間後，手臂就會開始疲勞，認為這樣的設計不符合人體工學。因此，蘋果選擇將多點觸控技術放在MacBook的觸控式軌跡板，而非直接讓使用者點擊螢幕。
蘋果為何改變立場？高層揭露3大關鍵原因
時隔16年，蘋果終於在MacBook Pro加入觸控螢幕，根據《WIRED》報導，蘋果高層透露，這項轉變並非單純追隨市場潮流，而是技術與使用需求逐漸成熟。
1.OLED技術成熟，不必犧牲筆電設計
蘋果執行長John Ternus表示，Mac依然以鍵盤和觸控式軌跡板為主要操作方式，但某些情境下，直接觸碰螢幕確實更加方便，過去蘋果最大的顧慮，是加入觸控可能增加機身厚度、重量，影響原本的使用體驗，如今藉由新一代OLED顯示器與硬體設計，終於克服相關限制。
2.重新設計轉軸與系統介面
蘋果硬體主管指出，顯示技術、自家晶片及軟體架構不斷進步，讓觸控MacBook達到蘋果要求的標準，新機特別強化螢幕轉軸，減少手指點擊造成的晃動，並改良散熱設計，避免使用者直接觸碰螢幕時感到燙手。
3.年輕世代已經習慣觸控
蘋果全球行銷資深副總裁Greg Joswiak指出，許多專業使用者同時擁有iPhone與iPad，早已熟悉直接觸碰螢幕的操作方式，尤其新一代年輕創作者，更期待MacBook也具備相同功能，成為蘋果改變設計方向的重要因素。
蘋果強調鍵盤、軌跡板仍是主角
值得注意的是，雖然MacBook Pro首度加入觸控功能，但蘋果並沒有打算將Mac改造成iPad。John Ternus強調，Mac仍是一款以鍵盤和軌跡板為核心的電腦，觸控只是額外增加的操作選擇。新機支援直接滑動網頁、雙指縮放照片、拖曳簡報內容，也能在螢幕上操作繪圖與音樂軟體。使用者不必放棄原本熟悉的Mac操作方式，需要時再伸手觸碰螢幕即可。
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回顧2010年10月20日，賈伯斯在蘋果「Back to the Mac」發表會上，談到為何不把iPhone、iPad的觸控功能直接搬到MacBook。他表示，蘋果曾進行大量使用者測試，結果發現垂直螢幕並不適合長時間觸控操作。賈伯斯當時直言，觸控筆電展示起來雖然吸引人，但使用一段時間後，手臂就會開始疲勞，認為這樣的設計不符合人體工學。因此，蘋果選擇將多點觸控技術放在MacBook的觸控式軌跡板，而非直接讓使用者點擊螢幕。
時隔16年，蘋果終於在MacBook Pro加入觸控螢幕，根據《WIRED》報導，蘋果高層透露，這項轉變並非單純追隨市場潮流，而是技術與使用需求逐漸成熟。
1.OLED技術成熟，不必犧牲筆電設計
蘋果執行長John Ternus表示，Mac依然以鍵盤和觸控式軌跡板為主要操作方式，但某些情境下，直接觸碰螢幕確實更加方便，過去蘋果最大的顧慮，是加入觸控可能增加機身厚度、重量，影響原本的使用體驗，如今藉由新一代OLED顯示器與硬體設計，終於克服相關限制。
2.重新設計轉軸與系統介面
蘋果硬體主管指出，顯示技術、自家晶片及軟體架構不斷進步，讓觸控MacBook達到蘋果要求的標準，新機特別強化螢幕轉軸，減少手指點擊造成的晃動，並改良散熱設計，避免使用者直接觸碰螢幕時感到燙手。
3.年輕世代已經習慣觸控
蘋果全球行銷資深副總裁Greg Joswiak指出，許多專業使用者同時擁有iPhone與iPad，早已熟悉直接觸碰螢幕的操作方式，尤其新一代年輕創作者，更期待MacBook也具備相同功能，成為蘋果改變設計方向的重要因素。
蘋果強調鍵盤、軌跡板仍是主角
值得注意的是，雖然MacBook Pro首度加入觸控功能，但蘋果並沒有打算將Mac改造成iPad。John Ternus強調，Mac仍是一款以鍵盤和軌跡板為核心的電腦，觸控只是額外增加的操作選擇。新機支援直接滑動網頁、雙指縮放照片、拖曳簡報內容，也能在螢幕上操作繪圖與音樂軟體。使用者不必放棄原本熟悉的Mac操作方式，需要時再伸手觸碰螢幕即可。